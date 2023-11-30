Очільниця управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк зазначила, що школярі попередньо провчилися вісім субот. Це дало можливість збільшити тривалість їхнього зимового відпочинку.

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Коли будуть зимові канікули у школах Тернополя 2023 – 2024

Так, чиновниця уточнила, що зимові канікули розпочнуться 13 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.

Другий семестр у тернопільських школах стартує 8 січня 2024 року. Такі рекомендації щодо тривалості канікул управління освіти надало школам міста.

Всі школи громади без винятку йдуть на канікули 13 грудня,

– зазначила чиновниця.

Також додала, що у школах міста навчається майже 30 тисяч учнів. Усі школи мають укриття, але не всі можуть вмістити наявну кількість учнів. Тож є навчальні заклади, в яких організували змішане навчання.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024