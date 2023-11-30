Руководитель управления образования Тернопольского горсовета Ольга Похиляк отметила, что школьники предварительно проучились восемь суббот. Это позволило увеличить продолжительность их зимнего отдыха.

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Когда будут зимние каникулы в школах Тернополя 2023 – 2024

Чиновница уточнила, что зимние каникулы начнутся 13 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.

Второй семестр тернопольских школ стартует 8 января 2024 года. Такие рекомендации по продолжительности каникул управление образования предоставило школам города.

Все школы общины без исключения уходят на каникулы 13 декабря,

– отметила чиновница.

Также добавила, что в школах города учится около 30 тысяч учеников. Все школы имеют укрытие, но не все могут вместить имеющееся количество учащихся. Поэтому есть учебные заведения, где организовали смешанное обучение.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024