Руководитель управления образования Тернопольского горсовета Ольга Похиляк отметила, что школьники предварительно проучились восемь суббот. Это позволило увеличить продолжительность их зимнего отдыха.
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Когда будут зимние каникулы в школах Тернополя 2023 – 2024
Чиновница уточнила, что зимние каникулы начнутся 13 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.
Второй семестр тернопольских школ стартует 8 января 2024 года. Такие рекомендации по продолжительности каникул управление образования предоставило школам города.
Все школы общины без исключения уходят на каникулы 13 декабря,
– отметила чиновница.
Также добавила, что в школах города учится около 30 тысяч учеников. Все школы имеют укрытие, но не все могут вместить имеющееся количество учащихся. Поэтому есть учебные заведения, где организовали смешанное обучение.
Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
- В рамках учебного года 2023 – 2024 школьники уходят на зимние каникулы в разные даты.
- Каждая община или школа могут самостоятельно составлять график отдыха учащихся.
- В основном этой зимой дети будут отдыхать от учебы в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.
- Все же продолжительность зимних каникул разная: две недели – месяц.