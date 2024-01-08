Учащиеся уже учатся: в каких городах и регионах закончились зимние каникулы в школах
Большинство учеников в Украине уже вернулись на обучение после зимних каникул. Для этих школьников второй семестр начался 8 января.
Однако остальные ученики имеют другой график каникул отдыха. В каких городах и регионах закончились зимние каникулы в школах, рассказывает Образование 24.
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В каких городах и регионах окончились зимние каникулы в школах
В рамках учебного года руководство школ имеет возможность самостоятельно согласовывать графики каникул.
Этой зимой учащиеся в разных регионах Украины отдыхают в основном две-три недели.
- Киев и область
В Киеве учащиеся вернулись на обучение 8 января 2024 года. Как и школьники в отдельных общинах Киевской области.
- Львов и область
Большинство учеников во Львове и Львовской области также вернулись сегодня на обучение.
- Днепр
В Днепре зимние каникулы в школах также завершились 7 января 2024 года.
- Харьков и область
В Харьковской области зимние каникулы закончились 7 января только в отдельных школах.
- Хмельницкий
В 50 из 52 школ Хмельницкого зимние каникулы для учащихся завершились 7 января 2024 года.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
- Луцк
Зимние каникулы в школах Луцка продлились до 8 января 2024 года.
- Ровно
Школьники в Ровно вернулись на учебу 8 января 2024 года.
- Винница
В Виннице зимние каникулы для школьников завершились 7 января 2024 года.
- Тернополь
Учащиеся в Тернополе также вернулись на обучение 8 января 2024 года.
- Полтава
В школах Полтавы зимние каникулы истекли 7 января 2024 года.
- Черновцы
В большинстве лицеев и гимназий Черновцов обучение после зимних каникул стартовало 8 января 2024 года.