Школы могут изменить даты: когда зимние каникулы у учеников Ивано-Франковска

В декабре в школах Украины начнутся зимние каникулы. Школьники будут отдыхать разное количество дней.

Запланировали отпустить учеников на каникулы и в Ивано-Франковске. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Когда зимние каникулы в Ивано-Франковске?

Даты зимнего отдыха учеников в городе уже определили.

Зимние каникулы запланированы с 22 декабря по 11 января,

– сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета.

Также добавили, что на отдых весной 2026 году дети пойдут 23 марта и не будут учиться до 29 марта.

Напомним, что осенние каникулы в школах города продолжались с 27 октября по 2 ноября,

Учебный год 2025-2026 в школах Ивано-Франковска продлится до 29 мая.

Чиновники при этом отметили, что эти даты являются рекомендованными. Окончательные решения о том, отправлять ли школьников на каникулы, самостоятельно будут принимать учебные заведения.

Кто определяет даты каникул в школах Украины?