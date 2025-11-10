Укр Рус
10 листопада, 17:20
Школи можуть змінити дати: коли зимові канікули в учнів Івано-Франківська

Марія Волошин
Основні тези
  • Зимові канікули в школах Івано-Франківська заплановані з 22 грудня до 11 січня.
  • Остаточні рішення про канікули ухвалюватимуть заклади освіти, дати є рекомендованими.

У грудні у школах України розпочнуться зимові канікули. Школярі відпочиватимуть різну кількість днів.

Запланували відпустити учнів на канікули і в Івано-Франківську. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Коли зимові канікули в Івано-Франківську?

Дати зимового відпочинку учнів у місті вже визначили. 

Зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня, 
– повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Також додали, що на відпочинок навесні 2026 році діти підуть 23 березня і не вчитимуться до 29 березня. 

Нагадаємо, що осінні канікули у школах міста тривали з 27 жовтня до 2 листопада, 

Навчальний рік 2025-2026 у школах Івано-Франківська триватиме до 29 травня.

Чиновники при цьому зауважили, що ці дати є рекомендованими. Остаточні рішення про те, чи відправляти школярів на канікули, самостійно ухвалюватимуть заклади освіти. 

Хто визначає дати канікул у школах України?

  • У межах цього навчального року школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

  • Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.

  • Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

  • Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 22 – 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.