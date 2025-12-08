Даты определили: когда ученики в Хмельницком уйдут на зимние каникулы

В этом году ученики в Украине уйдут на зимние каникулы в разные даты. Продолжительность их отдыха в разных регионах страны также не будет одинаковой.

Определились с датами зимних каникул в Хмельницком. Заместитель директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Ирина Петричко назвала их "ТРК Город", информирует 24 Канал.

Когда зимние каникулы в школах Хмельницкого?

Зимние каникулы в большинстве школ Хмельницкого стартуют 20 декабря. Продлится 16 дней – до 4 января включительно.

Ученики в городе вернутся на учебу 5 января.

Местные чиновники отмечают, что каждая школа в общине решение о начале каникул и их продолжительность принимает сама.

Интересно! Министерство образования и науки Украины советовало школам рассмотреть введение изменений в структуре и продолжительности учебного года из-за возможных долговременных блэкаутов. Учебные заведения имеют автономию и могут сами согласовывать изменения по продолжительности каникул, графика обучения и тому подобное.

В прошлом году некоторые школы меняли даты каникул из-за обучения по субботам или переноса весеннего отдыха. В этом году, по словам Петричко, школы общины таких индивидуальных решений не принимали.

Кто определяет даты каникул в школах Украины?