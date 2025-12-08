Определились с датами зимних каникул в Хмельницком. Заместитель директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Ирина Петричко назвала их "ТРК Город", информирует 24 Канал.
Когда зимние каникулы в школах Хмельницкого?
Зимние каникулы в большинстве школ Хмельницкого стартуют 20 декабря. Продлится 16 дней – до 4 января включительно.
Ученики в городе вернутся на учебу 5 января.
Местные чиновники отмечают, что каждая школа в общине решение о начале каникул и их продолжительность принимает сама.
Интересно! Министерство образования и науки Украины советовало школам рассмотреть введение изменений в структуре и продолжительности учебного года из-за возможных долговременных блэкаутов. Учебные заведения имеют автономию и могут сами согласовывать изменения по продолжительности каникул, графика обучения и тому подобное.
В прошлом году некоторые школы меняли даты каникул из-за обучения по субботам или переноса весеннего отдыха. В этом году, по словам Петричко, школы общины таких индивидуальных решений не принимали.
Кто определяет даты каникул в школах Украины?
В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно устанавливать и дату завершения обучения, и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы будут проходить в школах Украины в пределах 18 декабря 2025 года – 11 января 2026 года в разные даты.