Как и даты каникул зимой. 24 Канал со ссылкой на "Полтавской волну" рассказывает, когда не будут учиться ученики на Полтавщине.
Смотрите также Когда будут зимние каникулы в школах Украины: точные даты по городам
Когда зимние каникулы в школах Полтавщины?
Учебным заведениям Полтавщины рекомендовали начать зимние каникулы с 22 декабря 2025 года, рассказал руководитель областного департамента образования Евгений Кончаковский.
Накануне ситуацию и вероятные даты обсуждали во время совещания с руководителями органов управления образованием и председателями теробщин.
Продолжительность каникул школы могут определять самостоятельно. При этом на местах должны учитывать различные факторы, в частности ситуацию с отоплением в учебных заведениях.
Интересно! У письме Департамента образования и науки Киевского городского совета по структуре 2025/2026 учебного года в школах столицы рекомендовали зимние каникулы организовать с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
В прошлом году зимние каникулы в Полтаве стартовали 23 декабря 2024 года. Дети отдыхали до 7 января 2024 года.
Смотрите также Даты еще могут изменить: когда будут зимние каникулы в школах Киева
Кто определяет даты каникул в школах Украины?
В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно устанавливать и дату завершения обучения, и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы будут проходить в школах Украины в пределах 18 декабря 2025 года – 11 января 2026 года в разные даты.