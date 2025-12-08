Дати визначили: коли учні у Хмельницькому підуть на зимові канікули

Цьогоріч учні в Україні підуть на зимові канікули у різні дати. Тривалість їхнього відпочинку у різних регіонах країни також не буде однаковою.

Визначились із датами зимових канікул у Хмельницькому. Заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко назвала їх "ТРК Місто", інформує 24 Канал.

Коли зимові канікули у школах Хмельницького?

Зимові канікули у більшості шкіл Хмельницького стартують 20 грудня. Триватимуть 16 днів – до 4 січня включно.

Учні у місті повернуться на навчання 5 січня.

Місцеві чиновники зазначають, що кожна школа у громаді рішення про початок канікул та їхню тривалість ухвалює сама.

Цікаво! Міністерство освіти і науки України радило школам розглянути запровадження змін у структурі і тривалості навчального року через можливі довготривалі блекаути. Заклади освіти мають автономію і можуть самі погоджувати зміни щодо тривалості канікул, графіка навчання тощо.

Торік деякі школи змінювали дати канікул через навчання суботами або перенесення весняного відпочинку. Цьогоріч, за словами Петричко, школи громади таких індивідуальних рішень не ухвалювали.

Хто визначає дати канікул у школах України?