Когда будут зимние каникулы в школах Украины: точные даты по городам
- Зимние каникулы в разных городах Украины начинаются в разные даты.
- Некоторые школы в Украине решили объединить осенние каникулы с зимними.
- Подробные даты ищите в новости.
В декабре украинские ученики уйдут на зимние каникулы. Вернутся на учебу в январе.
Даты отдыха в разных городах и областях и даже в отдельных школах могут отличаться. Когда ученики пойдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать в разных регионах Украины, рассказывает 24 Канал.
Кто определяет даты зимних каникул?
Учебный год 2025 – 2026 год начался 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщили в МОН Украины. В его рамках школы могут самостоятельно планировать образовательный процесс. Педагогический совет каждого учебного заведения может устанавливать структуру и продолжительность учебного года, формы организации обучения, расписание и тому подобное. В частности, устанавливать и даты каникул.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения. Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Во время учебного года в областях могут корректировать его структуру, учитывая ситуацию с безопасностью в стране из-за полномасштабной войны.
Когда будут зимние каникулы в разных городах Украины?
В разных городах и регионах нашей страны даты зимних каникул в школах разные.
- Киев
В Киеве предварительно ученики будут отдыхать с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
- Тернополь
В Тернополе зимние каникулы начнутся 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.
- Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске зимние каникулы запланированы с 22 декабря по 11 января.
- Ровно
В Ровно ученики не будут учиться с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.
- Николаев
В Николаеве ️зимние будут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
- Хмельницкий
В Хмельницком зимние каникулы в пределах стартуют 22 декабря и продлятся до 4 января.
- Луцк
Зимние каникулы в школах Луцка продлятся две недели: с 25 декабря по 7 января.
- Черновцы
В большинстве школ Черновцов зимние каникулы стартуют 24 декабря 2025 года. Продлится до 6 января 2025 года.
Где осенние каникулы объединили с зимними?
В части школ Украины в этом году отменили осенние каникулы. Поэтому ученики будут отдыхать дольше зимой.
В частности, отказались от отдыха осенью школы Одесской области.
Также на перенос осенних каникул на зиму решились еще несколько общин из разных регионов Украины. В частности:
- школы Драбиновской сельской общины Полтавской области;
- шесть учебных заведений в Кропивницком;
- 12 школ на Буковине объединят осенние каникулы с зимними;
- лицей № 21 Львовского городского совета;
- одна школа в Одессе.