Вскоре в вузах нашей страны начнется набор на нулевой курс. К этой инициативе присоединилось почти сто университетов.

Часть украинцев при этом может получить от государства гранты на обучение и деньги на проживание в общежитии. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования Николай Трофименко.

Сколько вузов присоединились к инициативе?

Трофименко говорит, что "Зимнее поступление" – это подготовительное обучение перед поступлением на первый курс. То есть это так называемый нулевой курс. Программу ввели, чтобы помочь будущим студентам восполнить пробелы в школьном образовании и подготовиться к НМТ.

В открытом списке участников программы на 2026 год сейчас 94 учебных заведения,

– уточнил чиновник.

Когда начнется набор и как долго продлится подготовка?

Заместитель главы МОН также отметил, что о начале нового набора на "Зимний вступительный курс" каждый университет объявляет отдельно.

Мы предложили провести как минимум две волны и начать первую с 1 декабря 2026 года,

– подчеркнул чиновник.

Подготовка может длиться от трех до шести месяцев.

Как подавать заявления и из чего состоит программа?

Заявление на "Зимнее поступление" будущие слушатели должны подавать непосредственно в выбранный университет. На официальном сайте вуза необходимо проверить:

сроки;

формат занятий;

условия государственной поддержки.

Слушатели будут изучать обязательные предметы и выбирают еще один предмет. Например, будущему инженеру понадобится физика,

– говорит Трофименко.

Он добавил, что после нулевого курса "абитуриент участвует в приемной кампании по правилам соответствующего года".

Сколько заявлений подали на пилотный "Зимний прием"?

Трофименко напомнил, что первый пилотный цикл зимнего поступления состоялся в 2026 году. Тогда на программу участники подали более двух тысяч заявлений. Подготовку завершили, в частности, 154 человека с временно оккупированных территорий.

Он также добавил, что "из-за сложных погодных условий многие графики обучения сдвинулись на более поздний срок". Поэтому сейчас вузам рекомендуют начинать набор раньше. В частности, следует учитывать перебои с электроснабжением. Кроме того, вузам рекомендуют заранее разъяснять условия программы.

Кто может получить деньги на обучение и общежитие?

Часть студентов дневной формы обучения может получить грант – до 3 000 гривен в месяц. Также доступна компенсация проживания в общежитии – до 800 гривен в месяц и ежемесячное пособие – в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Право на такую поддержку имеют жители оккупированных и прифронтовых территорий, которые не смогли принять участие в приемной кампании,

– уточнил Трофименко.

Кроме того, эта помощь предусмотрена для освобожденных из плена и с военной службы. А действующим военнослужащим "необходимы возможность учиться и согласие командования".

Грант на эту подготовку предоставляется единовременно. Основания и документы проверяет вуз.