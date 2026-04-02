Кандидатов на отдельные должности обяжут хорошо знать английский: кого и на каком уровне

Кандидаты на отдельные государственные должности и должности в сфере образования, науки и ряде других сфер должны будут владеть английским языком на уровне не ниже B1. Такие требования установило правительство по представлению МОН Украины.

Это один из шагов для выполнения Закона Украины "О применении английского языка в Украине". Об этом информирует Правительственный портал.

Какой языковой уровень должны иметь кандидаты?

Требования зависят от должности и уровня ответственности. Претенденты на должности государственной службы категории "А" (высший корпус госслужбы), глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей должны знать английский на уровне не ниже B1 по шкале CEFR. Эти требования вступят в силу через несколько годовых сроков со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

В Министерстве образования и науки Украины уточнили отдельные требования для сферы образования и науки. Для претендентов на должности руководителей государственных научных учреждений и руководителей вузов установили уровень не ниже B2.

Для отдельных должностей государственной службы категорий "Б" и "В", а также для части должностей в сфере образования и науки правительство определило дифференцированный подход – уровень владения английским будет зависеть от конкретной должности и ее функционала,

– уточнили в МОН.

Для отдельных претендентов могут учитывать знание другого официального языка ЕС. Если кандидат имеет документ, подтверждающий знание такого языка на уровне не ниже B2, требование к уровню владения английским языком может составлять B1. Речь идет об отдельных должностях.

На реализацию этих решений средства из госбюджета не нужны.

Интересно! С 1 сентября 2026 года изучение английского языка в детсадах нашего государства будет обязательным. Говорится об обучении детей в возрасте 5 – 6 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового Закона "О дошкольном образовании", отмечает Osvita.ua.

