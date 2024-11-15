С какими заданиями по математике не справились ученики 6 – 8 классов: что показало исследование

Мониторинг ГСКО 2024 года продемонстрировал уровень знаний по математике среди учеников шестого и восьмого классов. Проблемные темы и задания схожи с результатом прошлого года. О чем это свидетельствует?

Анализ нынешнего мониторинга знаний по математике учеников 6 – 8 классов показал, что большинство учеников имеют средний уровень знаний по математике. О самых сложных задачах для учеников по математике, читайте на 24 Канале.

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Что продемонстрировал мониторинг ГСКО по математике

Исследование качества образования в условиях военного положения проводили впервые. Однако, анализ показал, что результаты учеников очень схожи с прошлогодними. По результатам второго этапа мониторинга, большинство учеников 6 и 8 классов имеют средний уровень знаний по математике

Что сейчас, что в прошлом году одинаковыми оказались и проблемные темы. По математике детям трудно даются уравнения и неравенства, измерения геометрических величин. А также задачи на рассуждения, вплетены в контексты жизненных ситуаций, скажем, задачи о покупке в магазине продуктов со скидками.

Все тестовые задания для 6 и 8 классов были оптимальными и легкими. Авторами тестов были эксперты УЦОКО и учителя, разрабатывали их на основе тщательного анализа действующих программ и стандартов, ведь:

6 классы учатся по Государственному стандарту базового среднего образования 2020 года, по которому есть семь модельных программ по математике;

8 классы учатся по Государственному стандарту базового среднего образования 2011 года и одной программой что по математике, что по украинскому языку.

Какие темы и задания были для учеников самыми сложными?

Тестовые задания по математике создавали на основе тех тем, которые важны для ученичества, могут повторяться от класса к классу и без которых сложно разобраться с новыми темами.

Например, в начальной школе ученики знакомились с дробями, поэтому в 6 классе выполняли действия с дробями, а в 8 – изучали рациональные дроби и действия с ними. Если в 6 классе ученики не освоили умножать/делить дроби, то не смогут успешно выполнять действия с рациональными дробями в 8-м.

Для шестиклассников тестовые сдачи были распределены по следующим содержательным линиям:

числа и выражения;

уравнения и неравенства;

геометрия и измерения геометрических величин;

данные и статистика.

Ученики 8 классов решали тестовые задания почти по тем же темам, только вместо данных и статистики имели задания о функциях.

Самыми легкими для шестиклассников оказались:

задание на чтение столбчатой диаграммы – его выполнили 74 % участников (данные и статистика);

задание о преобразовании дробей – его выполнили 64 % участников (числа и выражения).

Самыми сложными для учеников 6 классов были:

задания на определение площади квадрата в задаче с определенной жизненной ситуацией – ее выполнили 18% участников (геометрия и измерения геометрических величин);

в задаче с определенной жизненной ситуацией – ее выполнили 18% участников (геометрия и измерения геометрических величин); задание, в котором необходимо было составить и решить уравнение для решения определенной жизненной ситуации, связанной с покупками и скидками – его правильно выполнили 24% участников тестирования (уравнения и неравенства).

Ученики 8 классов легко справились с заданиями:

на вычисление значения выражения с корнем – его выполнил 71% участников (числа и выражения);

на решение неполного квадратного уравнения – его выполнили 60% участников (уравнения и неравенства);

на чтение графика функции – его выполнили 66 % участников;

на распознавание геометрической фигуры – с этим справились 92 % участников.

Впрочем, задания по этим же темам, правда, высшего уровня сложности, оказались для участников слишком сложными:

задачу реального содержания по производительности труда выполнили 23 % участников (уравнения и неравенства);

задание на преобразование выражения и вычисление его значения выполнили 38 % участников (числа и выражения);

задание на определение значения переменной из формулы с использованием данных с графика функции выполнили 35 % участников;

задание на вычисление площади трапеции с использованием свойств геометрических фигур выполнили 26 % участников.

О чем свидетельствует такой результат мониторинга знаний по математике

Делая выводы, можно сказать, что ученикам будет сложно приобретать новые и углублять уже полученные знания, ведь исследование содержало ключевые темы из школьных программ.

Эксперты данного мониторинга: Андрей Миляник, заместитель директора Львовского регионального центра оценивания качества образования, соавтор отчета по мониторингу ГСКО, Василий Терещенко, заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования, соавтор отчета, и Елена Заплотинская, эксперт инициативы CLIR из проекта SURGe, сделали следующие выводы:

На эти проблемные темы нам указывали и другие исследования, например, PISA, а также результаты ВНО, а ныне НМТ. Результаты мониторинга ГСКО тоже были для нас прогнозируемы. Наш коллектив авторов на самом деле специально сделал задания не сложные, чтобы измерить учебные потери. А для того, чтобы измерять учебные потери, не надо задач высокого уровня, для этого достаточно легких и оптимальных задач. Оказалось, что те задачи, которые эксперты считают не сложными, для участников являются именно такими,

– комментирует Андрей Миляник.

По содержанию, то геометрия всегда была для ученичества сложнее чем алгебра. Хотя оба предмета так или иначе между собой связаны:

ученики не смогут решать геометрические задачи, не имея навыков работы с числами, выражениями и уравнениями;

или выполнять задания по теме "Функции", имея слабые знания по теме "Уравнения".

А еще, акцентирует эксперт, ученичество не умеет вдумчиво читать (часто учителя говорят ученикам, что те не умеют читать задачи, из-за чего ошибаются в их решениях – это как раз о вдумчивом чтении). Например, в задаче о купленном со скидками товаре в магазине участники тестирования не дочитали до конца, что йогурт не надо учитывать в скидку. Поэтому написали неправильно уравнение, соответственно – неправильно выполнили задание.

Задания теста мониторинга / изображения НУШ

На результаты однозначно повлияла длительная дистанционка, которая для некоторых учеников продолжается со времен пандемии, а также обучение в условиях войны, когда уроки прерываются из-за тревоги, а дети из-за стресса не могут сосредотачиваться на учебе, отмечает эксперт. Еще один фактор – это слабая мотивация к обучению.