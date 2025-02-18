Медали отменили: как будут награждать выпускников школ за успехи в учебе

С 2025 года выпускников школ не будут награждать золотыми и серебряными медалями за успехи в учебе. Соответствующее Положение отменило Министерство образования и науки Украины.

Вместо этого выпускники школ будут получать свидетельство об образовании с отличием. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как будут награждать выпускников школ

В МОН сообщили, что в 2025 году останавливают изготовление и вручение выпускникам школ золотых и серебряных медалей за успехи в учебе за средства государственного бюджета.

Выпускники школ, которые успешно закончили получение образования и имеют результаты обучения высокого уровня, получат Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием,

– уточнили в ведомстве.

И добавили, что согласно статье 16 Закона Украины “О полном общем среднем образовании” за особые успехи в учебе, исследовательской, поисковой, научной деятельности, культурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и т.д. к ученикам могут применяться различные виды морального и/или материального поощрения и награждения. Это может быть и награждение похвальным листом, грамотой.

Виды и формы поощрения и награждения учащихся будут определять на местах.

Решение о поощрении (награждении) ученика принимает педагогический совет учебного заведения. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения, юридические, физические лица также могут поощрять и отмечать академические и другие достижения учащихся,

– сообщили в министерстве.

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В МОН напомнили, что золотые и серебряные медали уже несколько лет не дают никаких преимуществ для поступления в ЗВО. Поэтому и отменили соответствующее решение о медалях.