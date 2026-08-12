Не "рябіна": як правильно назвати її українською
Українці іноді можуть вживати суржикові слова. Найменовують ними різні предмети, речі тощо.
Дерева та кущі – не виняток. Тож 24 Канал допомагає позбуватися "мовного сміття".
Як назвати "рябіну" українською
Цього разу пропонуємо замінити слово "рябіна". Українською мовою правильно казати "горобина".
У Словнику української мови читаємо, що горобина – це:
дерево з оранжево-червоними ягодами, які ростуть гронами;
ягоди цього дерева.
У Словнику української мови можна знайти слово "рябина", але його позначили як розмовне та рідковживане. Тому краще казати "горобина".
Як ще можна назвати горобину
У Словнику синонімів української мови знаходимо ще такі назви (переважно діалектні):
скорух (скоруха);
скорушина
шкорух.
Які види ростуть в Україні
Горобина – цінна плодова, лікарська і декоративна рослина. В офіційній медицині використовують лише горобину звичайну, у народній – також і інші види, зазначають у Вікіпедії.
Близько 100 видів, гібридів і форм росте в районах з помірним кліматом у північній півкулі. В Україні є вісім видів. Серед них найбільше поширена горобина звичайна з яскраво-червоними плодами.
На Поділлі і в Карпатах росте берека – високе дерево з цінною деревиною і буро-жовтими плодами. У парках і садах, а також у гірських лісах Криму трапляється горобина домашня (Sorbus domestica) – дерево з великими грушоподібними або кулястими їстівними плодами. Тут же росте кілька близьких кущових видів горобини – горобина кримська (Sorbus taurica), горобина грецька (Sorbus graeca) та інші.
Раніше в нашій антисуржиковій добірці ми розповідали, як називати дерева українською.