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Освіта Саморозвиток Не "рябіна": як правильно назвати її українською
12 серпня, 13:31
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Не "рябіна": як правильно назвати її українською

Марія Волошин

Українці іноді можуть вживати суржикові слова. Найменовують ними різні предмети, речі тощо.

Дерева та кущі – не виняток. Тож 24 Канал допомагає позбуватися "мовного сміття". 

Як назвати "рябіну" українською 

Цього разу пропонуємо замінити слово "рябіна". Українською мовою правильно казати "горобина". 

У Словнику української мови читаємо, що горобина – це:

  1. дерево з оранжево-червоними ягодами, які ростуть гронами;

  2. ягоди цього дерева. 

У Словнику української мови можна знайти слово "рябина", але його позначили як розмовне та рідковживане. Тому краще казати "горобина". 

Як ще можна назвати горобину 

У Словнику синонімів української мови знаходимо ще такі назви (переважно діалектні): 

  • скорух (скоруха);

  • скорушина 

  • шкорух.

Які види ростуть в Україні

Горобина – цінна плодова, лікарська і декоративна рослина. В офіційній медицині використовують лише горобину звичайну, у народній –  також і інші види, зазначають у Вікіпедії

Близько 100 видів, гібридів і форм росте в районах з помірним кліматом у північній півкулі. В Україні є вісім видів. Серед них найбільше поширена горобина звичайна з яскраво-червоними плодами. 

На Поділлі і в Карпатах росте берека – високе дерево з цінною деревиною і буро-жовтими плодами. У парках і садах, а також у гірських лісах Криму трапляється горобина домашня (Sorbus domestica) – дерево з великими грушоподібними або кулястими їстівними плодами. Тут же росте кілька близьких кущових видів горобини – горобина кримська (Sorbus taurica), горобина грецька (Sorbus graeca) та інші. 

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