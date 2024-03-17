Як правильно українською назвати "сапоги"

Українці часто вживають суржикові слова. Іноді мовці до них просто звикли, а подекуди не можуть згадати правильний український відповідник.

Однак до свого мовлення треба ставитися дбайливо. Тож Освіта 24 продовжує допомагати шукати правильні відповідники до поширених суржикових.

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Як українською назвати "сапоги"

Часто у мовленні українських жінок можна почути фразу "зимні сапожки", коли розповідають, яке взуття купили для носіння взимку. Однак обидва слова є суржиковими.

По-перше, в українській мові слово "зимний" вживають на позначення "холодний". Однак у вищезгаданому реченні мовиться про "зимове" взуття.

Також не варто вживати слова "сапожки" чи "сапоги", адже українці носять чобітки та чоботи.

Тому правильно сказати не "зимні сапоги", а зимові чоботи.

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Як цікаві синоніми має слово "чоботи"

В українській мові функціонує також чимало цікавих та колоритних синонімів до слова "чоботи". Зокрема, такі:

cап'янці (з сап'яну);

ходак;

чалапути;

чобіт;

чобітки;

шкарбани (старі).