Середня освіта тепер не буде обов'язковою частиною професійної

Днями у Міносвіти анонсували презентацію проєкту нового закону "Про професійну освіту". Він повинен закласти основу для майбутніх змін у сфері.

Що цікаво, студенти професійних закладів освіти зможуть здобувати професійну освіту без обов'язкового здобуття середньої освіти. Відповідна норма є у проєкті закону.

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Середня освіта не буде частиною професійної

Так, законопроєкт передбачає, що студент зможе здобувати середню освіту в іншому закладі освіти одночасно зі здобуттям професійної або в будь-який інший час впродовж життя.

Також, відповідно до проєкту, у професійних закладах освіти зможуть навчатись особи, які не мають базової середньої освіти.

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Вони отримають право здобувати у закладах професійної освіти професійні кваліфікації, якщо це передбачають професійні стандарти.

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Сферу професійної освіти регулюватиме новий документ