Сергій Плохій залишив посаду директора Українського інституту Гарварду після 12 років роботи

Відомий український історик Сергій Плохій оголосив про завершення своєї каденції на посаді директора Українського наукового інституту Гарвардського університету. На цьому посту він перебував протягом 12 років.

Сергій Плохій подякував команді за спільну роботу у непрості роки, що припали на період російсько-української війни, та відзначив важливість поширення знань про Україну у світі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис науковця у соцмережах установи.

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"Для мене було честю та привілеєм" – Плохій про свою каденцію

Сергій Плохій підкреслив, що період його роботи збігся з ключовими історичними подіями для України, зокрема війною, і вимагав активного просування правди про українську історію та сучасність у світових академічних колах.

Для мене було честю та привілеєм очолювати Інститут протягом останніх дванадцяти років. Це були роки тривог і викликів війни, але й можливостей для просування хороших знань про Україну,

– зазначив історик.

Наступником Сергія Плохія стане професор Террі Мартін, який спеціалізується на російських студіях. Мартін відомий дослідженнями радянської політики та національної політики в СРСР. Очікується, що він продовжить курс Інституту на посилення українських студій у Гарварді.

Професійний шлях Плохія в Гарварді

Сергій Плохій очолив кафедру української історії імені Грушевського у Гарвардському університеті ще 2007 року. З 2013 року він очолював також Український науковий інститут. За цей час він брав участь у масштабних наукових проєктах, зокрема у перекладі "Історії України-Руси" Михайла Грушевського англійською мовою.

Також він став співавтором першого підручника про українські церкви, писав численні праці, присвячені релігійному, культурному історичному та походженню східних слов'ян, а його книга "Російсько-українська війна: повернення історії" увійшла до списку найкращих за версією The Telegraph. Нещодавно Плохій отримав звання почесного доктора Оксфордського університету.