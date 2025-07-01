Сергей Плохий поблагодарил команду за совместную работу в непростые годы, что пришлись на период российско-украинской войны, и отметил важность распространения знаний об Украине в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ученого в соцсетях учреждения.

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"Для меня было честью и привилегией" – Плохий о своей каденции

Сергей Плохий подчеркнул, что период его работы совпал с ключевыми историческими событиями для Украины, в частности войной, и требовал активного продвижения правды об украинской истории и современности в мировых академических кругах.

Для меня было честью и привилегией возглавлять Институт в течение последних двенадцати лет. Это были годы тревог и вызовов войны, но и возможностей для продвижения хороших знаний об Украине,

– отметил историк.

Преемником Сергея Плохия станет профессор Терри Мартин, который специализируется на российских студиях. Мартин известен исследованиями советской политики и национальной политики в СССР. Ожидается, что он продолжит курс Института на усиление украинских студий в Гарварде.

Профессиональный путь Плохия в Гарварде

Сергей Плохий возглавил кафедру украинской истории имени Грушевского в Гарвардском университете еще в 2007 году. С 2013 года он возглавлял также Украинский научный институт. За это время он участвовал в масштабных научных проектах, в частности в переводе "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского на английский язык.

Также он стал соавтором первого учебника об украинских церквях, писал многочисленные работы, посвященные религиозному, культурному историческому и происхождению восточных славян, а его книга "Российско-украинская война: возвращение истории" вошла в список лучших по версии The Telegraph. Недавно Плохий получил звание почетного доктора Оксфордского университета.