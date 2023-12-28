Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета
Джерело:УП
Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату у дисертації ексміністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.
Про це мовиться у рішенні установи. Однак документ поки не має юридичної сили, заявив очільник НАЗЯВО Андрій Бутенко.
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Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат у дисертації Шкарлета
Голова НАЗЯВО при цьому уточнив, що рішення не юридичне, а технологічно-процедурне.
І додав, що Агентство вивчить матеріали, які надає Комітет, і ухвалить рішення.
Якщо на розгляді підтвердиться наявність плагіату, Нацагентство звернеться до Міністерства освіти про позбавлення Сергія Шкарлета наукового ступеня,
– зазначив Бутенко.
Зазначимо, скаргу на плагіат у дисертації Шкарлета "Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку" на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук подав у травні 2023 року ексдоцент Сумського державного університету Олег Смірнов. У заяві він зазначив, що академічний плагіат присутній на 87 сторінках наукової роботи Шкарлета – 24% від загального обсягу. Найбільше Шкарлет "списав" у російської вченої Сілкіної.
Під час аналізу роботи фахівці Комітету етики знайшли 6 джерел, з якими є великі текстові збіги без посилань та перефразувань.
Дисертація також містить копіювання нетекстової інформації (зокрема, формул, таблиць, рисунків і схем, авторами яких є інші особи) з інших джерел без належних посилань на них і представленням цих даних як власних; неправомірні текстові запозичення з перекладом (дослівний переклад або переклад із перефразуванням російськомовних джерел без належних посилань), а також дублювання раніше наведених запозичених фрагментів,
– заявили у Комітеті.
Однак у документі зазначили, що частина збігів – це усталені словосполучення, притаманні науковому стилю.
До слова, аналізували дисертацію понад пів року. Бутенко каже: намагалися робити так, щоб не можна було оскаржити документ у суді.
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Передісторія
- У 2020 році Комітет НАЗЯВО вже виявляв плагіат у чотирьох публікаціях Сергія Шкарлета.
- Тоді ж ексміністр подав на установу до суду, який постановив, що плагіат у його роботах шукали незаконно.
- Нацагентство подало апеляцію, тому рішення суду втратило чинність.
- Зауважимо, що у березні Верховна Рада відправила Шкарлета у відставку з посади міністра освіти і науки України.
- Однак він працевлаштувався на посаді першого проректора Чернігівської політехніки.