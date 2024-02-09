"Звинуватили" у плагіаті: ексміністр Шкарлет подав скаргу на Комітет з питань етики

Ексміністр освіти і науки України Сергій Шкарлет подав скаргу до Апеляційного комітету Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Він скаржиться на дії Комітету з питань етики.

Про це йдеться в протоколі засідання. Раніше Комітет виявив плагіат у науковій роботі Шкарлета.

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Шкарлет подав скаргу на Комітет з питань етики через плагіат

Так, ексміністр поскаржився на дії Комітету з питань етики, який виявив плагіат у його науковій роботі.

На час розгляду скарги Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти призупинило його справу про плагіат.

Зазначимо, у травні 2023 року ексдоцент Сумського державного університету Олег Смірнов заявив, що наукова дисертація Шкарлета на 24% складається з плагіату. Ексміністр начебто "списав" частину з роботи російської вченої Сілкіної.

У грудні 2023 року Комітет з питань етики підтвердив наявність академічного плагіату в дисертації Шкарлета.

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Шкарлета вже звинувачували у плагіаті