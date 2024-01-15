Сертифікація-2024: в Україні стартувала реєстрація вчителів

15 січня 2024, 11:43
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Джерело:

УЦОЯО

15 січня стартувала реєстрація учителів для участі в сертифікації. Педагогам при цьому радять не зволікати.

Зауважимо, що Міносвіти наказом визначило категорії та граничну кількість учителів, для яких проведуть цьогоріч сертифікацію. 

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В Україні стартувала реєстрація вчителів на сертифікацію

Реєстрація стартувала 15 січня і триватиме до 30 січня 2024 року включно. Відбуватиметься у два етапи:

  • основний (15 – 25 січня) – у межах граничної кількості учасників для кожного регіону;
  • додатковий (26 – 30 січня) – у межах загальної граничної кількості учасників.

Якщо до закінчення періоду реєстрації сформують граничну кількість бланків реєстраційних карток-заяв згідно з квотою учасників сертифікації, реєстрацію припинять достроково. 

Хто може взяти участь 

Так, участь у сертифікації можуть взяти: 

  • 1500 учителів початкових класів;
  • 1000 вчителів математики;
  • 1000 вчителів української мови і літератури;
  • 500 учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі. 

Як зареєструватися

Перед початком реєстрації варто переконатися, що ви потрапили у категорію осіб, які можуть взяти участь у сертифікації 2024 року. Зокрема, маєте стаж не менш ніж два роки на відповідній посаді та довідку зі школи, яка це підтверджує. При цьому школа – ваше основне місце роботи. 

Для успішної реєстрації треба: 

  1. створити реєстраційну картку-заяву за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на сайті УЦОЯО;
  2. завантажити й зберегти Контрольно-інформаційний лист;
  3. перевірити дані, зазначені в реєстраційній картці-заяві;
  4. заповнити заяву в реєстраційній картці-заяві;
  5. зробити копії паспорта й реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  6. сформувати комплект реєстраційних документів та надіслати його на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, зазначену в Контрольно-інформаційному листі;
  7. отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти рекомендований лист з реєстраційним повідомленням учасника, де буде зазначено логін і PIN-код для доступу до Кабінету учасника сертифікації.
Автор: Марія Волошин