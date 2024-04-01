Коли відбудеться другий етап сертифікації учителів

Державна служба якості освіти оприлюднила строки проведення другого етапу сертифікації освітян. Він передбачає самооцінювання педагогічної майстерності вчителя.

Результатом самооцінювання є заповнена анкета самооцінювання. Учасники сертифікації мають надіслати її на адресу Служби у визначені строки.

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Коли буде другий етап сертифікації учителів

Ці строки такі:

5 – 8 квітня – вчителі математики та вчителі української мови і літератури;

26 – 30 квітня – вчителі початкових класів.

Анкету заповнюють за допомогою інформаційно-аналітичної системи EvaluEd та надсилають окремим файлом на адресу електронної пошти certification@sqe.gov.ua до 17:00 години:

8 квітня – для вчителів математики та вчителів української мови і літератури;

30 квітня – для вчителів початкових класів.

Інформацію для доступу до форми анкети самооцінювання Служба надішле на електронні адреси, які учасники сертифікації вказали під час реєстрації:

учителям української мови та літератури і вчителям математики – до 5 квітня;

учителям початкових класів – до 26 квітня.

Після надсилання анкети учасник сертифікації отримає візуалізацію своїх результатів самооцінювання для проєктування власного професійного розвитку протягом трьох робочих днів.

Де знайти зразки анкет

Учасники сертифікації можуть заздалегідь ознайомитись з анкетами самооцінювання та методичними рекомендаціями їх заповнення:

Учителі мовно-літературної галузі: анкета і рекомендації;

Учителі математики: анкета і рекомендації;

Учителі початкових класів: анкета і рекомендації.

Раніше ми інформували про те, скільки педагогів подолали перший етап сертифікації. Про це можна прочитати тут.