Коли відбудеться другий етап сертифікації учителів
Джерело:Державна служба якості освіти
Державна служба якості освіти оприлюднила строки проведення другого етапу сертифікації освітян. Він передбачає самооцінювання педагогічної майстерності вчителя.
Результатом самооцінювання є заповнена анкета самооцінювання. Учасники сертифікації мають надіслати її на адресу Служби у визначені строки.
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Коли буде другий етап сертифікації учителів
Ці строки такі:
- 5 – 8 квітня – вчителі математики та вчителі української мови і літератури;
- 26 – 30 квітня – вчителі початкових класів.
Анкету заповнюють за допомогою інформаційно-аналітичної системи EvaluEd та надсилають окремим файлом на адресу електронної пошти certification@sqe.gov.ua до 17:00 години:
- 8 квітня – для вчителів математики та вчителів української мови і літератури;
- 30 квітня – для вчителів початкових класів.
Інформацію для доступу до форми анкети самооцінювання Служба надішле на електронні адреси, які учасники сертифікації вказали під час реєстрації:
- учителям української мови та літератури і вчителям математики – до 5 квітня;
- учителям початкових класів – до 26 квітня.
Після надсилання анкети учасник сертифікації отримає візуалізацію своїх результатів самооцінювання для проєктування власного професійного розвитку протягом трьох робочих днів.
Де знайти зразки анкет
Учасники сертифікації можуть заздалегідь ознайомитись з анкетами самооцінювання та методичними рекомендаціями їх заповнення:
- Учителі мовно-літературної галузі: анкета і рекомендації;
- Учителі математики: анкета і рекомендації;
- Учителі початкових класів: анкета і рекомендації.
Раніше ми інформували про те, скільки педагогів подолали перший етап сертифікації. Про це можна прочитати тут.