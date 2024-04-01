Результатом самооценивания является заполненная анкета самооценивания. Участники сертификации должны отправить ее в адрес Службы в определенные сроки.
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Когда будет второй этап сертификации учителей
Эти сроки следующие:
- 5 – 8 апреля – учителя математики и учителя украинского языка и литературы;
- 26 – 30 апреля – учителя начальных классов.
Анкету заполняют с помощью информационно-аналитической системы EvaluEd и присылают отдельным файлом на адрес электронной почты certification@sqe.gov.ua до 17:00 часов:
- 8 апреля – для учителей математики и учителей украинского языка и литературы;
- 30 апреля – для учителей начальных классов.
Информацию для доступа к форме анкеты самооценки Служба пришлет на электронные адреса, которые участники сертификации указали при регистрации:
- учителям украинского языка и литературы и учителям математики – до 5 апреля;
- учителям начальных классов – до 26 апреля.
После отправки анкеты участник сертификации получит визуализацию своих результатов самооценки для проектирования собственного профессионального развития в течение трех рабочих дней.
Где найти образцы анкет
Участники сертификации могут заранее ознакомиться с анкетами самооценки и методическими рекомендациями их заполнения:
- Учителя языково-литературной области: анкета і рекомендации;
- Учителя математики: анкета і рекомендации;
- Учителя начальных классов: анкета і рекомендации.
Ранее мы информировали о том, сколько педагогов преодолели первый этап сертификации. Об этом можно прочитать здесь.