Из 506 зарегистрированных учителей-математиков успешно сдали тест 187 педагогов. То есть почти 37 %.

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Сколько учителей прошли первый этап сертификации

Из 592 учителей языково-литературной отрасли справились с испытанием 473 педагога.

Что касается учителей начальных классов, то из 1423 зарегистрированных для участия в сертификации успешно сдали тест 776 человек – 54%.

Отметим, что тесты для учителей украинской филологии и начальных классов содержали по 90 заданий, тест для учителей математики – 75 заданий. Его надо было выполнить в течение 180 минут.

Для успешного прохождения независимого тестирования участникам необходимо было набрать не менее 60% от максимального количества тестовых баллов,

– говорят в УЦОКО.

Какие были задания

Тест для учителей языково-литературной образовательной области содержал задания двух форм: с выбором одного правильного ответа (82 задания) и на установление соответствия (8 заданий).

Тест для учителей математики содержал задания трех форм: с выбором одного правильного ответа (75 заданий), на установление соответствия (5 заданий) и открытой формы с коротким ответом (10 заданий).

Тест для учителей начальных классов содержал задания двух форм: с выбором одного правильного ответа (86 заданий) и открытой формы с коротким ответом (4 задания).

Учителей, которые успешно сдали сертификационный тест, допустили ко второму этапу. Он предусматривает самооценку педагогического мастерства.

Ранее мы писали о том, что в Раде обеспокоены количеством выпускников педагогических вузов, которые становятся учителями.