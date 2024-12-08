Лише третина вчителів математики успішно пройшла сертифікацію

Лише 150 вчителів математики з 423 зареєстрованих успішно пройшли всі три етапи сертифікації. Цьогоріч взяти участь в оцінюванні могла тисяча педагогів.

Але охочих виявилося менше половини. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Скільки вчителів математики пройти сертифікацію

Проходили сертифікацію також вчителі початкових класів, української мови та літератури, а також історії та громадянських дисциплін.

Зауважимо, що сертифікація передбачала зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь, самооцінювання та експертне оцінювання.

З 1500 можливих педагогів початкових класів зареєструвалося 1239. Успішно пройшов оцінювання 651 учасник.

З 501 зареєстрованого вчителя української філології з тисячі можливих успішно пройшли всі три етапи 380 педагогів.

З 462 вчителів історії та громадянських дисциплін успішно завершили сертифікацію 297.

Усі вчителі, які пройшли всі три етапи, можуть сформувати та завантажити Сертифікат в особистих кабінетах. Документ передбачає проходження чергової атестації. Крім того, сертифіковані педагоги можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу.