Але охочих виявилося менше половини. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
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Скільки вчителів математики пройти сертифікацію
Проходили сертифікацію також вчителі початкових класів, української мови та літератури, а також історії та громадянських дисциплін.
Зауважимо, що сертифікація передбачала зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь, самооцінювання та експертне оцінювання.
З 1500 можливих педагогів початкових класів зареєструвалося 1239. Успішно пройшов оцінювання 651 учасник.
З 501 зареєстрованого вчителя української філології з тисячі можливих успішно пройшли всі три етапи 380 педагогів.
З 462 вчителів історії та громадянських дисциплін успішно завершили сертифікацію 297.
Усі вчителі, які пройшли всі три етапи, можуть сформувати та завантажити Сертифікат в особистих кабінетах. Документ передбачає проходження чергової атестації. Крім того, сертифіковані педагоги можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу.
- Раніше ми інформували про те, що освітні субвенції тепер нараховуватимуть по-новому. Деталі читайте за посиланням.