Завершується основний етап реєстрації на сертифікацію учителів: чи буде додатковий

6 січня завершується основний період реєстрації для участі в сертифікації педагогів. 2025 року взяти участь у сертифікації можуть 5 тисяч педагогів.

Зокрема, 1500 учителів початкових класів, по 1000 вчителів математики, української мови та літератури, історії та громадянських дисциплін та 500 учителів англійської мови. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Чи можна ще подати заявку на сертифікацію вчителів

Протягом двох тижнів реєстрації сервісом створення картки-заяви скористалися 3765 учителів у межах граничної кількості, яку визначило Міністерство освіти і науки України для кожного регіону. Але не всі вчителі, які створили на сайті реєстраційні картки-заяви, надіслали комплекти реєстраційних документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

За допомогою спеціального сервісу потенційні учасники сертифікації за номером реєстраційної картки-заяви можуть дізнатися, на якому етапі опрацювання перебувають їхні реєстраційні документи. Зареєстровані учасники мають змогу отримати логін і PIN-код для доступу до кабінету учасника сертифікації на сайті УЦОЯО.

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Коли буде додатковий етап

А вже з 7 січня стартує додатковий період реєстрації. Він триватиме до 9 січня. Реєстрацію вчителів кожної категорії для проходження сертифікації у 2025 році припинять достроково, якщо визначена кількість осіб сформує бланки реєстраційних карток-заяв.

Зауважимо, що процедура реєстрації для участі в сертифікації педагогічних працівників не завершується створенням реєстраційної картки-заяви за допомогою спеціального сервісу, а передбачає надсилання комплекту документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Документи слід надіслати не пізніше ніж 9 січня 2025 року.