Українська мова має чимало слів, які сучасне покоління майже не використовує. Вони залишилися на сторінках давніх книжок, у словниках та спогадах старших людей.

Музикант і популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр регулярно відшукує такі мовні перлини й знайомить із ними своїх підписників. Цього разу звернімо на добірку з п'яти незвичних забутих слів.

Українські слова, які ми майже забули

Російські слова й кальковані вислови досі часом прослизають у повсякденні розмови українців. Водночас у словниках можна знайти чимало давніх українських слів, які здатні точно передати потрібний зміст. Деякі з них варто пригадати, а інші – відкрити для себе вперше.

Цікаві слова, які знову варто вводити в мовлення, добирає музикант і популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр. Розгляньмо п'ять із них.

Що таке "шатня"?

Шатня – діалектна назва роздягальні (гардеробу), тобто приміщення, де люди переодягаються або залишають свій одяг.

Воно цікаве ще й тим, що нагадує про інші лексеми зі спорідненим звучанням: "шати" та "ошатний".

Шати – це одяг, вбрання, часто святкове або урочисте.

"Ошатним" називають того, хто гарно, святково вдягнений, або те, що має привабливий, оздоблений вигляд.

Отже, якщо хтось з'явився на святі в красивому вбранні, можна сказати, що він має "ошатний вигляд".

Що означає "надіб'я"?

Наді́б'я – це речі, майно, домашнє начиння, тобто те, що належить людині й становить її пожитки.

Це слово зафіксував у своєму словнику Борис Грінченко. Воно трапляється і в давніх писемних пам'ятках. Наприклад, замість звичного переліку "речі, майно та домашнє начиння" можна використати одне коротке слово – "надіб'я".

Цікаво, що поруч із ним у словниках є слова "надоба", "знадоба", "знадобитися". Вони пов'язані з потребою, користю та тим, що може стати в пригоді.

Для позначення сільськогосподарського надіб'я в українській мові є ще одне цікаве слово – "реманент". Так називають знаряддя праці, інструменти та обладнання, необхідні для ведення господарства. Що означає ця назва, звідки вона походить і як увійшла в українську мову, читайте в матеріалі.

Що означає "обіруч"?

Обіруч – обома руками.

Це слово добре збереглося в українській літературі, хоча в повсякденних розмовах його почуєш нечасто. Наприклад, можна сказати: "Він обіруч схопив важку валізу" або "Дівчина обіруч обійняла матір".

У слова є й інші значення. У словниках зафіксоване вживання "обіруч" у значенні "по обидва боки", "з обох боків". Також воно може означати спільну дію людей, які йдуть, тримаючись за руки.

Наприклад, Володимир Сосюра писав про пари, які ходять парком обіруч.

Тож це слово може описувати і рух двома руками, і розташування з обох боків, і людей, які йдуть разом.

Що таке "знебачки"?

Знебачки – несподівано, раптом, зненацька.

Це діалектний прислівник, який можна зустріти в художніх текстах. Воно передає ситуацію, коли щось відбувається раптово й людина не встигає цього передбачити.

Слово вживав Михайло Коцюбинський. У його творі читаємо: "Йон мимохіть схопився рукою за хустинку, немов боявсь, що рука пустовливої дівчини ось-ось простягнеться знебачки до його шиї".

У цьому реченні значення слова легко зрозуміти з контексту: дівчина могла несподівано простягнути руку до шиї героя.

Сьогодні замість нього частіше скажуть "раптом", "зненацька" або "несподівано". Проте "знебачки" має власне виразне звучання.

Це не єдина добірка українських слів, які прагне популяризувати Рамі Аль Шаєр. До прикладу, Ви знаєте, що таке "яриза", "брезкнути", "доконче", "шуйця" – ці слова можуть здивувати навіть тих, хто добре володіє українською. Які значення вони мають і чому варто їх пригадати, читайте в матеріалі, який писали раніше.

Що означають "лелітки"?

Лелітки – це блискучі кружальця, які використовують для оздоблення одягу, взуття та різних прикрас. Також цим словом називають блискучі цяточки на поверхні чого-небудь.

Наприклад, сонячні відблиски на воді або краплі роси, що виблискують на траві, теж можна описати цим словом.

Лелітки згадувала у своїй поезії Леся Українка. В одному з її рядків дощ перетворюється на блискучі цяточки: "Не питай, чи то справді роса самоцвітна, всесвітня краса, чи то, може, те сонце здурило, в лелітки дощ холодний змінило".

Є в цього слова й друге значення: у діалектах "лелітками" називають певну квітку.

Знаєте ці слова: дивіться відео від Рамі Аль Шаєра

До слова, саме лелітки привернули увагу багатьох українців після Радіодиктанту національної єдності 2025 року. Тоді слово з'явилося в тексті Євгенії Кузнєцової "Треба жити!".

Цікаво, що звичні "паєтки" українською можна називати красивим словом – "лелітки". Воно має давню історію та пов'язане з дієсловом "леліти", тобто блищати й переливатися. Чому ця назва точніше передає вигляд маленьких блискучих кружалець.

Ось такі знайомі незнайомці. Сьогодні маловживані українські слова зі словників цілком можуть звучати як новотвори. І їх варто вживати, смакувати і усвідомлювати, що вони значно кращі за росіянізми.