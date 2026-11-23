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Музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер регулярно находит такие языковые жемчужины и знакомит с ними своих подписчиков. На этот раз обратим внимание на подборку из пяти необычных забытых слов.

Украинские слова, которые мы почти забыли

Русские слова и калькированные выражения до сих пор порой проскальзывают в повседневную речь украинцев. В то же время в словарях можно найти немало древних украинских слов, способных точно передать нужный смысл. Некоторые из них стоит вспомнить, а другие – открыть для себя впервые.

Интересные слова, которые снова стоит вводить в речь, подбирает музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер. Рассмотрим пять из них.

Что такое "шатня"?

"Шатня" – диалектное название раздевалки (гардероба), то есть помещения, где люди переодеваются или оставляют свою одежду.

Оно интересно еще и тем, что напоминает о других лексемах с родственным звучанием: "шати" и "ошатный".

"Шати" – это одежда, наряд, часто праздничный или торжественный.

"Ошатним" называют того, кто красиво, празднично одет, или то, что имеет привлекательный, нарядный вид.

Итак, если кто-то появился на празднике в красивом наряде, можно сказать, что он выглядит "ошатним".

Что означает "надиб'я"?

Нади́б'я – это вещи, имущество, домашняя утварь, то есть что принадлежит человеку и составляет его пожитки.

Это слово зафиксировал в своем словаре Борис Гринченко. Оно встречается и в древних письменных памятниках. Например, вместо привычного перечня "вещи, имущество и домашняя утварь" можно использовать одно короткое слово – "надиб'я".

Интересно, что рядом с ним в словарях есть слова "надоба", "знадоба", "знадобиться". Они связаны с потребностью, пользой и тем, что может пригодиться.

Для обозначения сельскохозяйственного надобья в украинском языке есть еще одно Интересное слово – "реманент". Так называют орудия труда, инструменты и оборудование, необходимые для ведения хозяйства. Что означает это название, откуда оно происходит и как вошло в украинский язык, читайте в материале.

Что означает "обіруч"?

"Обіруч" – обеими руками.

Это слово хорошо сохранилось в украинской литературе, хотя в повседневной речи его услышишь нечасто. Например, можно сказать: "Он обеими руками схватил тяжелый чемодан" или "Девушка обеими руками обняла мать".

У этого слова есть и другие значения. В словарях зафиксировано употребление "обіруч" в значении "по обе стороны", "с обеих сторон". Также оно может означать совместное действие людей, которые идут, держась за руки.

Например, Владимир Сосюра писал о парах, которые гуляют по парку "обіруч".

Таким образом, это слово может описывать и движение двумя руками, и расположение с обеих сторон, и людей, которые идут вместе.

Что такое "знебачки"?

"Знебачки" – неожиданно, вдруг, внезапно.

Это диалектное наречие, которое можно встретить в художественных текстах. Оно передает ситуацию, когда что-то происходит внезапно и человек не успевает этого предвидеть.

Это слово использовал Михаил Коцюбинский. В его произведении мы читаем: "Йон мимохіть схопився рукою за хустинку, немов боявсь, що рука пустовливої дівчини ось-ось простягнеться знебачки до його шиї".

В этом предложении значение слова легко понять из контекста: девушка могла неожиданно протянуть руку к шее героя.

Сегодня вместо него чаще скажут "раптом", "зненацька" або "несподівано". Однако "знебачки" имеет свое собственное выразительное звучание.

Это не единственная подборка украинских слов, которые стремится популяризировать Рами Аль Шайер. Например, знаете ли вы, что такое "яриза", "брезкнуть", "доконче", "шуйца" " – эти слова могут удивить даже тех, кто хорошо владеет украинским языком. Какое значение они имеют и почему стоит их вспомнить, читайте в материале, который мы публиковали ранее.

Что означают "лелітки"?

Лелітки – это блестящие кружочки, которые используют для украшения одежды, обуви и различных украшений. Также этим словом называют блестящие точечки на поверхности чего-либо.

Например, солнечные блики на воде или капли росы, сверкающие на траве, тоже можно описать этим словом.

Лелитки упоминала в своих стихах Леся Украинка. В одной из ее строк дождь превращается в блестящие кружочки: "Не питай, чи то справді роса самоцвітна, всесвітня краса, чи то, може, те сонце здурило, в лелітки дощ холодний змінило".

У этого слова есть и второе значение: в диалектах "лелітками" называют определенный цветок.

Знаете ли вы эти слова: смотрите видео от Рами Аль-Шаера

К слову, именно "лелітки" привлекли внимание многих украинцев после Радиодиктанта национального единства 2025 года. Тогда это слово появилось в тексте Евгении Кузнецовой "Надо жить!".

Интересно, что привычное "пайетки" на украинском языке можно назвать красивым словом – "лелітки" ". Оно имеет давнюю историю и связано с глаголом "леліти", то есть сиять и переливаться. Почему это название точнее передает вид маленьких блестящих кружочков.

Вот такие знакомые незнакомцы. Сегодня редко употребляемые украинские слова из словарей вполне могут звучать как новообразования. И их стоит употреблять, смаковать и осознавать, что они значительно лучше русицизмов.