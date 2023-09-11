Може врятувати життя: що має містити "тривожний рюкзак" школяра
У час війни кожен школяр має мати із собою у навчальному закладі "тривожний рюкзак". Останній має містити найнеобхідніші речі, які знадобляться дитині у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Тож батькам треба відповідально поставитися до збору такого рюкзака. Що туди покласти, розповідає 24 Канал.
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Що має бути в тривожному рюкзаку школяра
У МВС України наголосили: варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою в укриття.
При цьому батькам радять не перевантажувати рюкзак дитини. Якщо рюкзак важкий, дитині буде важко швидко евакуюватися у безпечне місце.
У Мінреінтеграції при цьому уточнили, що варто покласти у тривожний рюкзак учня. Це:
- поживні батончики і снеки;
- пляшка питної води;
- вологі серветки;
- тепла легка ковдра;
- записка, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);
- додатковий телефон із повербанком;
- потрібні медичні препарати;
- кілька улюблених речей дитини для створення атмосфери комфорту: іграшка, книга тощо.