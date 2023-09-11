Може врятувати життя: що має містити "тривожний рюкзак" школяра

У час війни кожен школяр має мати із собою у навчальному закладі "тривожний рюкзак". Останній має містити найнеобхідніші речі, які знадобляться дитині у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Тож батькам треба відповідально поставитися до збору такого рюкзака. Що туди покласти, розповідає 24 Канал.

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Що має бути в тривожному рюкзаку школяра

У МВС України наголосили: варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою в укриття.

При цьому батькам радять не перевантажувати рюкзак дитини. Якщо рюкзак важкий, дитині буде важко швидко евакуюватися у безпечне місце.

У Мінреінтеграції при цьому уточнили, що варто покласти у тривожний рюкзак учня. Це:

поживні батончики і снеки;

пляшка питної води;

вологі серветки;

тепла легка ковдра;

записка, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);

додатковий телефон із повербанком;

потрібні медичні препарати;

кілька улюблених речей дитини для створення атмосфери комфорту: іграшка, книга тощо.



Що має бути в "тривожному рюкзаку" школяра / МВС України