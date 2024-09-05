Дуже потрібні у час тривоги: що треба покласти у "тривожний рюкзак" школяра
5 вересня 2024, 17:04Читать новость на русском
З 1 вересня офлайн в Україні запрацювало понад 10 тисяч шкіл. При цьому понад 2 мільйони учнів вийшли на очне навчання.
Такі дані навів президент нашої держави Володимир Зеленський. При цьому учні, які відвідують заклад освіти, повинні мати не лише звичайний рюкзак, а ще й "тривожний", зазначає Освіта 24.
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Що має містити "тривожний рюкзак" учня
"Торбинка" безпеки кожного школяра в Україні має містити:
- пляшку питної води;
- ліхтарик;
- записку з ПІБ дитини;
- контактні дані батьків і найближчих родичів (імена, телефони, адреси).
Також можна дати дитині:
- улюблену іграшку або книжку;
- поживні батончики або снеки;
- індивідуальну маску та ліки, які дитина регулярно вживає (бажано написати, що й коли саме необхідно випити);
- павербанк.
Також у рюкзак можна покласти змінну білизну і плед, адже у сховищах часто прохолодно. Однак торбинка не має бути важкою, аби не перевантажувати дитину.
Київський департамент освіти радить "торбинку безпеки" завжди носити з собою до школи і назад.