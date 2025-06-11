Що таке "лакшері": перевірте, чи правильно використовуєте це загадкове слово

Іншомовні слова, як і давні, так і ті, що прийшли зовсім недавно, присутні у нашому мовленні. Чимало з них зі сфери моди, і для певних людей вони незнайомі.

Про значення слова "лакшері", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс termin.in.ua.

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Що означає "лакшері"

Чимало іншомовних слів в українській мові зі світу моди. Але для тих, хто не цікавиться ним, деякі слова можуть бути незрозумілими, чи невідома мова їх походження.

Серед модних слів і "лакшері". Дехто вважає його сленговим, але у певній сфері досить поширеним.

Слово "лакшері" взяте з англійської мови – luxury, що означає – розкіш. Лакшері – так позначають предмети чи послуги з сегмента розкоші. Ще іноді це слово вживається для опису стилю життя або філософії багатих і успішних людей.

Популярність слову надали маркетологи, які вважають, що таке екзотичне та богемне звучання зробить товари та послуги привабливішими, у порівнянні зі звичними словами розкіш чи люкс.

Хоча можна зустріти розмежування: товари класу luxe і класу luxury, де останні – найвища якість і ексклюзивність.

Годинники сегмента лакшері / Freepik

А слову розкіш дали визначення економісти – це будь-який предмет чи послуга, який не є необхідним, або значно перевищує стандарт необхідності. А попит на них, в першу чергу, залежить від доходу або багатства.

В українській мові є і синоніми до слова розкіш, які можна вжити замість лакшері, хоча деякі теж іншомовного походження:

багатство

бундючність

блиск

достаток

комфорт

люкс

пишність

пишнота

помпезність

шик.

Що відносять до лакшері

До сфери лакшері можна віднести як товари – одяг, прикраси, аксесуари, меблі, житло, так і послуги – відпочинок, лікування, оздоровлення, обслуговування. Багато з цих речей може бути ексклюзивними – лише в одному варіанті.

Лакшері відпочинок – різні дорогі екзотичні тури та курорти, де відпочинок, розваги та обслуговування є неймовірно дорогим задоволенням.

– різні дорогі екзотичні тури та курорти, де відпочинок, розваги та обслуговування є неймовірно дорогим задоволенням. Лакшері автомобілі – це категорія різних представницьких чи спортивних авто з ексклюзивною обробкою або дизайном. До таких можна віднести: Mercedes-Benz, Lexus, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Bugatti, Lamborghini та інші .

це категорія різних представницьких чи спортивних авто з ексклюзивною обробкою або дизайном. До таких можна віднести: . Лакшері мода – одяг, взуття (як дорогі мокасини) та аксесуари від найвідоміших брендів і будинків моди. Наприклад: Прадо, Гуччі, Діор і так далі.

одяг, взуття (як дорогі мокасини) та аксесуари від найвідоміших брендів і будинків моди. Наприклад: так далі. Лакшері житло – дорога нерухомість, розташовану як в елітних житлових районах країни, так і за її межами. Наприклад: Конча-Заспа (Україна).

Доступність до речей та послуг лакшері свідчить про статус людини. Багато людей обирають брендову річ, яка має репутацію розкішного товару, навіть якщо якість продукту аналогічна або нижче дешевої версії – заради показовості.

Обирайте речі, які вам до смаку та доступні і дізнавайтеся значення слів.