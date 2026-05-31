Чули ви слово "копистка": ось що воно означає та де його вживають в Україні

Українська мова багата на слова, які зберігають пам'ять про давній побут і традиції. Серед них – слово "копистка", яке сучасні українці чують нечасто, хоча сам предмет ще донедавна був добре відомий у сільських господарствах.

Що означає слово "копистка"

Копистка – це дерев'яний кухонний або господарський предмет, схожий на видовжену ложку чи лопатку з ручкою. Найчастіше її використовували для помішування страв або різних мас у великих посудинах.

Традиційно кописткою мішали борщ, куліш, кашу чи інші страви, які готували у печі або у великих казанах. Завдяки довгій ручці нею було зручно діставати до дна посудини та безпечно перемішувати гарячу їжу.

Цікаво! У деяких місцевостях кописткою також називали дерев'яне знаряддя для перемішування кормів або господарських сумішей, тому значення слова могло трохи змінюватися залежно від побутового контексту.

Де була поширена така назва

Слово "копистка" належить до давньої української лексики та фіксується у словниках як народна назва кухонного начиння. Особливо добре воно збереглося у сільському мовленні та традиційній культурі.

Назва була поширена у різних регіонах України, однак частіше її можна зустріти у центральних і західних областях, де довше зберігалися традиції домашнього господарювання та використання дерев'яного кухонного начиння.

Сьогодні слово "копистка" вживають рідше, адже його поступово витіснили сучасні назви на кшталт "дерев'яна лопатка" чи "ложка для помішування". Водночас воно залишається частиною української мовної та побутової спадщини.

Тож якщо почуєте слово "копистка", знайте: йдеться не про загадкову річ, а про традиційний дерев'яний предмет, без якого колись важко було уявити українську кухню.