Забуті скарби мови: що таке "путня" та де цим словом називають звичну побутову річ

Багатство українських діалектів здатне здивувати навіть тих, хто вважає свій рівень володіння мовою бездоганним. Одним із таких унікальних та незаслужено призабутих відповідників звичного відра є колоритне слово "путня", яке здавна побутує в українських регіонах.

Процес очищення мовлення від русизмів змушує нас частіше зазирати до словників у пошуках питомих замінників. Інколи побутові предмети, як-от "відро", ми за звичкою намагаємося перекладати або вживаємо суржикові форми, натомість українська мова має багатющий синонімічний ряд, де особливе місце посідає слово "путня".

Що означає слово "путня" та які його кулінарно-побутові значення?

В академічних словниках української мови, зокрема у Словнику української мови Грінченка, слово "путня" фіксується як діалектна назва великої посудини з дужкою для зберігання чи перенесення рідин. Найчастіше під цим словом розуміють звичайне відро, цебро або невелику діжку. Зазвичай історично путнею називали саме дерев’яне відро з одним або двома вушками для носіння води з криниці.

Окрім прямого значення, слово "путня" вказує на міру об'єму рідини чи сипучих речовин, які можуть поміститися в таку ємність. Наприклад, господині в давнину могли міряти урожай чи надої молока "путнями". У вівчарстві та сироварінні на полонинах Карпат існували також близькі терміни "путена" або "путина" – специфічний посуд, у якому збирали молоко або заквашували овечий бринзу та сир.

Цей іменник належить до жіночого роду. Його правопис досить простий, проте варто пам'ятати, що у родовому відмінку множини слово має форму "путен" (немає путен).

Географія слова: де в Україні так кличуть відро?

Слово "путня" є яскравим представником південно-західного наріччя української мови. Найбільш активно воно вживається мешканцями Галичини, Буковини, Закарпаття, Лемківщини та Тернопільщини. Багато хто з жителів західних областей і сьогодні може почути від своїх бабусь у селах прохання "витягнути путню води з криниці".

Цікаво, що лінгвісти пов'язують походження цього терміна із запозиченням через польську мову або напряму з румунського слова pútină, що перекладається як "кадіб" чи "бочка". Навіть попри регіональний статус, слово міцно увійшло в класичну українську літературу. Його використовував у своїх етнографічних описах та оповіданнях Іван Франко.

У багатьох західних селах цей вираз досі є частиною щоденного побуту поряд із такими словами, як "баняк", "нектар" чи "горня".

Чим замінити русизми: синоніми до слова "відро"

Якщо ви прагнете розширити свій лексикон і відмовитися від калькованих слів, використання діалектизмів на кшталт "путня" стане чудовим рішенням. Окрім нього, в українській мові є ще кілька чудових та емоційних відповідників для позначення ємності під воду.

Найпопулярнішим літературним синонімом є слово "відро". Якщо йдеться про велику дерев'яну ємність, чудово підійде варіант "цебро" або "цеберка". Також у західних регіонах паралельно вживають слово "конівка" (або коновка), що теж означає металеве чи дерев'яне відро. У деяких говірках можна зустріти ще один рідкісний замінник – "кибель".

Знання таких регіональних мовних перлин демонструє, наскільки глибокою та колоритною є наша мовна система. Використовуйте слово "путня", подорожуючи Україною, та збагачуйте своє повсякденне спілкування.

Ще одне цікаве і майже забуте слово, яке означає ємність для води чи інших продуктів – це барило.