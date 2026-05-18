Серед українських слів є чимало таких, що звучать образно й водночас точно передають стан або дію. До них належить і слово "куняти", яке знайоме багатьом із дитинства або творів української літератури.

Дивіться також Хто такий "лицедій" і що таке "шуйця": забуті українські слова, які варто повернути у вжиток

Що означає слово "куняти"?

Слово "куняти" в українській мові означає дрімати, перебувати у стані напівсну або сонливо клювати носом. Його вживають тоді, коли людина ще не спить повністю, але вже дрімає або бореться зі сном.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Це слово є нормативним і зафіксоване в українських словниках. Воно належить до розмовної та художньої лексики, хоча залишається зрозумілим і поширеним у повсякденному мовленні.

Наприклад, можна сказати:

"Дідусь куняв у кріслі біля телевізора";

"Студенти почали куняти на останній парі";

"Кіт куняє на сонці".

Коли вживають слово?

Найчастіше "куняти" використовують для опису легкої дрімоти або втомленого стану. Воно допомагає яскраво передати момент, коли людина повільно засинає або вже ледве тримається бадьоро.

Слово часто трапляється у художній літературі, народних оповідях та побутовому мовленні. Завдяки образності воно створює живу картину й робить вислів емоційнішим.

Також "куняти" можуть уживати не лише щодо людей, а й щодо тварин, коли ті перебувають у стані спокійної дрімоти.

Як правильно писати слово?

Правопис цього слова простий – правильно писати саме "куняти". Подвоєнь чи інших варіантів написання український правопис не передбачає.

Слово походить від давньої народної мовної традиції й давно закріпилося в українській лексиці. Воно не є діалектизмом чи суржиком, а належить до питомих українських слів. Тож якщо хочете красиво й природно описати сонливий стан або коротку дрімоту, слово "куняти" стане вдалим нормативним вибором.

"Йосип босий": що це за фраза, якою Світоліна описала перемогу над Рибакіною?

Доволі часто старі фрази та слова (як от "куняти"), які раптом з'являються в сучасній мові, викликають здивування та бажання дізнатися, що ж вони означають. Приблизно те ж сталося і з фразою "Йосип босий".

Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну в Римі та вийшла в півфінал турніру WTA 1000.

Тенісистка описала перемогу фразою "Йосип босий".

Після цієї перемоги Еліна Світоліна написала допис у тредсі. Вона виклала своє переможне фото та написала: "Йосип босий. Дякую. Ще один півфінал. Цього разу тут, у Римі".