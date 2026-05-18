Среди украинских слов есть немало таких, звучащих образно и одновременно точно передающих состояние или действие. К ним относится и слово "куняти", которое знакомо многим из детства или произведений украинской литературы.

Смотрите также Кто такой "лицедей" и что такое "шуйця": забытые украинские слова, которые стоит вернуть в обиход

Что означает слово "куняти"?

Слово "кунять" в украинском языке означает дремать, находиться в состоянии полусна или сонливо клевать носом. Его употребляют тогда, когда человек еще не спит полностью, но уже дремлет или борется со сном.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Это слово является нормативным и зафиксировано в украинских словарях. Оно относится к разговорной и художественной лексике, хотя остается понятным и распространенным в повседневной речи.

Например, можно сказать:

"Дедушка кунил в кресле возле телевизора";

"Студенты начали кукарекать на последней паре";

"Кот кунит на солнце".

Когда употребляют слово?

Чаще всего "кунять" используют для описания легкой дремоты или уставшего состояния. Оно помогает ярко передать момент, когда человек медленно засыпает или уже еле держится бодро.

Слово часто встречается в художественной литературе, народных рассказах и бытовой речи. Благодаря образности оно создает живую картину и делает выражение более эмоциональным.

Также "кунять" могут употреблять не только в отношении людей, но и в отношении животных, когда те находятся в состоянии спокойной дремоты.

Как правильно писать слово?

Правописание этого слова простое – правильно писать именно "кунять". Удвоений или других вариантов написания украинское правописание не предусматривает.

Слово происходит от древней народной языковой традиции и давно закрепилось в украинской лексике. Оно не является диалектизмом или суржиком, а относится к исконно украинским словам. Поэтому если хотите красиво и естественно описать сонливое состояние или короткую дремоту, слово "куняти" станет удачным нормативным выбором.

"Йосип босий": что это за фраза, которой Свитолина описала победу над Рыбакиной?

Довольно часто старые фразы и слова (такие как "кунять"), которые вдруг появляются в современном языке, вызывают удивление и желание узнать, что же они означают. Примерно то же произошло и с фразой "Иосиф босой".

Элина Свитолина победила Елену Рыбакину в Риме и вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

Теннисистка описала победу фразой "Иосиф босой".

После этой победы Элина Свитолина написала сообщение в тредсе. Она выложила свое победное фото и написала: "Иосиф босой. Спасибо. Еще один полуфинал. На этот раз здесь, в Риме".