Який рівень мови та документи потрібні українцям для вступу у виші Польщі

Польща є однією із найпопулярніших країн серед українців, де вони вирішили здобути вищу освіту за кордоном. Торік у цій країні навчались понад 45 тисяч студентів з України.

Їхні краяни, які є цьогорічними абітурієнтами, також цікавляться навчанням у вишах Польщі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Які умови вступу для українців

Для вступу у більшість державних ЗВО Польщі українці мають надати результати НМТ. Все ж є низка приватних закладів освіти, які цього не вимагають. Детальні умови вступу до конкретного вишу варто шукати на сайті цього ЗВО.

Обов'язковим для здобуття вищої освіти у Польщі є знання польської або англійської на високому рівні. Свої знання потрібно підтвердити сертифікатом.

Необхідний рівень польської мови:

В1 (для приватних ЗВО);

В2 (для державних ЗВО),

С1 (для безкоштовного навчання у державних ЗВО).

Для навчання англійською мовою нею потрібно володіти на рівні В2. Підтвердити свої знання можна такими сертифікатами: TOEFL i BT-55+, IELTS-6.0, LCCI - II, TOEIC-730-855, а оцінка в атестаті з англійської повинна бути не нижче ніж 9 балів.

Польські університети мають автономію, тому можуть самі визначати формат вступу. Для деяких достатньо подати необхідний пакет документів, а деякі можуть додатково ще влаштовувати співбесіду.

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Які документи потрібні для вступу

Для вступу абітурієнтам потрібно підготувати пакет документів, зробити присяжний переклад та поставити апостиль.

Необхідний пакет документів:

атестат і додаток до атестата про отримання повної загальної середньої освіти або диплом бакалавра і додаток (при вступі на магістратуру);

медична довідка форма № 086/о;

4 кольорові фотографії розміром 3,5 × 4,5 см;

ксерокопія українського паспорта – основні сторінки з відмітками паспорта;

ксерокопія закордонного паспорта;

свідоцтво про народження (для неповнолітніх);

дозвіл від батьків на навчання у Польщі (для неповнолітніх), який завірений нотаріально;

сертифікат, який підтверджує знання польської або англійської (залежно від обраної мови навчання);

результати НМТ за необхідності.

Нагадаємо, що Польща запровадила ліміт на приймання іноземних студентів. Кількість вступників-іноземців в університеті не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів закладу.