Який рівень мови та документи потрібні українцям для вступу у виші Польщі
- Для вступу у більшість державних ЗВО Польщі українці мають надати результати НМТ.
- Знання польської або англійської мови має бути підтверджене сертифікатом.
- Для вступу абітурієнтам також потрібно підготувати пакет документів, зробити присяжний переклад та поставити апостиль.
Польща є однією із найпопулярніших країн серед українців, де вони вирішили здобути вищу освіту за кордоном. Торік у цій країні навчались понад 45 тисяч студентів з України.
Їхні краяни, які є цьогорічними абітурієнтами, також цікавляться навчанням у вишах Польщі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Які умови вступу для українців
Для вступу у більшість державних ЗВО Польщі українці мають надати результати НМТ. Все ж є низка приватних закладів освіти, які цього не вимагають. Детальні умови вступу до конкретного вишу варто шукати на сайті цього ЗВО.
Обов'язковим для здобуття вищої освіти у Польщі є знання польської або англійської на високому рівні. Свої знання потрібно підтвердити сертифікатом.
Необхідний рівень польської мови:
- В1 (для приватних ЗВО);
- В2 (для державних ЗВО),
- С1 (для безкоштовного навчання у державних ЗВО).
Для навчання англійською мовою нею потрібно володіти на рівні В2. Підтвердити свої знання можна такими сертифікатами: TOEFL i BT-55+, IELTS-6.0, LCCI - II, TOEIC-730-855, а оцінка в атестаті з англійської повинна бути не нижче ніж 9 балів.
Польські університети мають автономію, тому можуть самі визначати формат вступу. Для деяких достатньо подати необхідний пакет документів, а деякі можуть додатково ще влаштовувати співбесіду.
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Які документи потрібні для вступу
Для вступу абітурієнтам потрібно підготувати пакет документів, зробити присяжний переклад та поставити апостиль.
Необхідний пакет документів:
- атестат і додаток до атестата про отримання повної загальної середньої освіти або диплом бакалавра і додаток (при вступі на магістратуру);
- медична довідка форма № 086/о;
- 4 кольорові фотографії розміром 3,5 × 4,5 см;
- ксерокопія українського паспорта – основні сторінки з відмітками паспорта;
- ксерокопія закордонного паспорта;
- свідоцтво про народження (для неповнолітніх);
- дозвіл від батьків на навчання у Польщі (для неповнолітніх), який завірений нотаріально;
- сертифікат, який підтверджує знання польської або англійської (залежно від обраної мови навчання);
- результати НМТ за необхідності.
Нагадаємо, що Польща запровадила ліміт на приймання іноземних студентів. Кількість вступників-іноземців в університеті не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів закладу.