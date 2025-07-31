Fiїnka заспівала про "афини": перевірте, чи знаєте ви, що це таке
- Пісня FIЇNKA "Афини" розповідає про чорницю, відому в Карпатах як "афини" або "яфини".
- Чорниця багата на вітаміни та мікроелементи, корисні для зору, і має безліч місцевих назв в українській мові.
Останні кілька років завдяки соціальним мережам ми чимало дізналися про діалекти. А ще їх популяризують і відомі виконавці.
Про що співається у новій пісні FIЇNKA, та що таке "афени", розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедія.
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Що таке "афини"?
Хтось чув, а хтось дізнається вперше саме з нової пісні FIЇNKA, що таке "афини".
А для Карпат – літо пахне афинами та має фіолетовий колір. Саме так мешканці цього регіону називають смачну і корисну ягоду – чорницю звичайну (Vaccinium myrtillus).
Однак, по один бік Карпат кажуть афени, а по інший – яфени. Вважається, що така назва виникла під впливом румунської мови – від afină, що означає "чорниця".
Пісня "Афини", реліз: дивіться відео
А ще ця ягода на теренах України має назви:
- чорниця,
- черниця,
- борівка,
- бурівка,
- чорні ягоди,
- чорничник,
- афини,
- яфини,
- яфин.
Краще оберіть таку альтернативну назву, замість чернікі. Та й взагалі, в українській мові ягоди мають свої назви, відмінні від російських, як-от єжевіка чи клюква.
Чим корисна чорниця?
Чорниця чагарникова рослина, яка квітне у травні-червні, а дозріває лише у липні-серпні – саме тоді у горах і тепло, і смачно. Ця рослина полюбляє сонячні галявини та полонини й плодить майже щороку. А чи найбільший чорничник – хребет Боржава.
Збір ягід у горах – це ручна праця, після якої руки стають синіми, навіть, чорними від ягоди. Цю ягоду – "чешуть", тобто збирають з допомогою спеціального гребеня, а потім перебирають від листочків, що затягує гребінь.
Ягоди та листя чорниці дуже корисні, її ще називають "очна ягода", оскільки дуже корисна для зору. У цих ягодах дуже багато корисних речовин, які не втрачаються навіть у сушеному вигляді:
• вітамін Р;
• каротин;
• аскорбінова кислота;
• магній і фосфор;
• калій і кальцій;
• натрій, залізо, нікель;
• мідь, марганець, кобальт;
• вітаміни РР, В1, В6;
• пантотенова кислота;
• бор, титан, хром;
• пектини.
Ось така смачна та корисна афина. Насолодіться літом, горами та смаком чорниці!
Часті питання
Що таке 'афини' і чому вони згадуються у пісні FIЇNKA?
'Афини' – це місцева назва звичайної чорниці в Карпатах. Ця ягода вважається символом літа в Карпатах, і саме про неї співається у новій пісні FIЇNKA, яка розповідає про природу та смак літа в цьому регіоні.
Які інші назви має чорниця в Україні?
Чорниця в Україні має кілька різних назв залежно від регіону. Її також називають черницею, борівкою, бурівкою, чорними ягодами, чорничником, афинами, яфинами, та яфинами.
Чим корисна чорниця для здоров'я?
Чорниця містить багато корисних речовин, таких як вітамін Р, каротин, аскорбінова кислота, магній, фосфор, калій, кальцій та інші. Її вважають корисною для зору, і навіть у сушеному вигляді чорниця зберігає свої корисні властивості.