Що таке "індивідуальний графік навчання" і як його отримати школяреві

Через війну в Україні батьки все частіше обирають для своїх дітей індивідуальний формат навчання. Школи при цьому не можуть відмовити у переведенні чи зарахуванні учня на таку форму здобуття освіти.

Такий формат навчання є зручним для школярів, адже дає змогу опанувати навчальну програму в комфортному для дитини порядку. Що таке "індивідуальний графік навчання" і як його отримати, розповідає 24 Канал.

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Що таке "індивідуальний графік навчання" і як його отримати

Відповідно до законодавства є три різновиди індивідуального навчання:

екстернат;

сімейна (домашня) форма;

педагогічний патронаж.

У Міносвіти не так давно наголошували, що батьки мають право обирати для дитини будь-який формат здобуття освіти. Школи натомість не можуть відмовити у переведенні.

Сімейна (домашня) форма освіти

У межах сімейної форми навчання дитина може навчатися самостійно, отримувати консультації від учителів школи й проходити лише підсумкове оцінювання (семестрове й річне за результатами семестрового), а також атестацію.

Якщо дитина офіційно зареєстрована на території обслуговування школи, їй не можуть відмовити у зарахуванні чи переведенні на таку форму навчання.

Екстернат

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Ця форма навчання також дозволяє дитині здобувати освіту самостійно. Але у цьому разі є різниця в кількості оцінювань. Учні проходять тільки річне оцінювання і/або атестацію.

До слова, учні, які перебувають через війну за кордоном і навчаються в іноземній школі, можуть вивчати в українському навчальному закладі лише предмети українського компонента дистанційно. Але в окремо визначених школах.

Школи також не мають права відмовляти у зарахуванні чи переведенні учнів на цю форму навчання.

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Педагогічний патронаж

У межах цієї індивідуальної форми навчання педагоги залучені у навчальний процес дитини на всіх етапах здобуття освіти. Зазвичай такий формат обирають для дітей, які не можуть ходити до школи через проблеми зі здоров’ям. Однак дитина може періодично долучатися до шкільного колективу для соціалізації. Також може відвідувати шкільні спортзал, бібліотеку тощо.

У МОН наголошували, що школи можуть зараховувати дітей для навчання за індивідуальною формою незалежно від наявності вільних місць у класі.

Для зарахування чи переведення дитину на іншу форму навчання батькам варто звернутися до адміністрації школи.

Правила щодо навчання дітей за індивідуальною формою освіти врегульовані у відповідному положенні.