Днями може бути віхола: що означає це слово і які красиві синоніми має
- Віхола - це те саме, що й завірюха, тобто сильний вітер із снігом.
- Синоніми до віхоли: завірюха, завія, заметіль, метелиця, сніговиця, сніговій, хвижа, хвища, хуґа, хурделиця, хурдига, хуртеча, хуртовина.
В Україні цими днями різко змінилася погода. На зміну теплу прийшли дощ і сніг.
А через добу-дві в Україні очікують морози. Українці при цьому думають, аби не було віхоли. 24 Канал з цієї нагоди розповість, що означає це цікаве слово – віхола.
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Що таке віхола
Віхола – це те саме, що й завірюха, тобто сильний вітер із снігом.
Віхолу талановито описували наші письменники, наприклад, Михайло Коцюбинський: "Така віхола крутить, що світу не видно".
Дослідники вважають, що це слово має праслов'янське коріння. Але споріднені слова є в литовській мові (наприклад, víesulas "вихор"), що свідчить не лише про нашу спільну історію, а й мовні напрацювання.
Цікаво, що віхола за звучанням – досить ніжне й лагідне слово, як для такої сильної природної стихії. І в цьому є певний сенс: саме слово ніби нам підказує, що віхола повіхолить і відступить.
Не оминали цього слова і генії української музики.
Назарій Яремчук "Віхола": відео
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Які цікаві синоніми можна підібрати до віхоли
Що цікаво, віхола має чимало цікавих синонімів. У цьому разі ви вкотре можете переконатися, яка ж багата українська мова.
Тож запам'ятовуйте:
- завірюха;
- завія;
- заметіль;
- метелиця;
- сніговиця;
- сніговій;
- хви́жа;
- хви́ща;
- ху́ґа;
- хурделиця;
- хурдига;
- хурте́ча;
- хуртовина.
І це далеко не весь перелік.
Ми також розповідали, що до Львова посеред весни прийшла зима. І наводили приклад цікавих слів з місцевої говірки.