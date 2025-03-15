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Освіта Саморозвиток Днями може бути віхола: що означає це слово і які красиві синоніми має
15 березня, 19:44
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Днями може бути віхола: що означає це слово і які красиві синоніми має

Марія Волошин
Основні тези
  • Віхола - це те саме, що й завірюха, тобто сильний вітер із снігом.
  • Синоніми до віхоли: завірюха, завія, заметіль, метелиця, сніговиця, сніговій, хвижа, хвища, хуґа, хурделиця, хурдига, хуртеча, хуртовина.

В Україні цими днями різко змінилася погода. На зміну теплу прийшли дощ і сніг.

А через добу-дві в Україні очікують морози. Українці при цьому думають, аби не було віхоли. 24 Канал з цієї нагоди розповість, що означає це цікаве слово – віхола. 

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Що таке віхола 

Віхола – це те саме, що й завірюха, тобто сильний вітер із снігом.

Віхолу талановито описували наші письменники, наприклад, Михайло Коцюбинський: "Така віхола крутить, що світу не видно".

Дослідники вважають, що це слово має праслов'янське коріння. Але споріднені слова є в литовській мові (наприклад, víesulas "вихор"), що свідчить не лише про нашу спільну історію, а й мовні напрацювання.

Цікаво, що віхола за звучанням – досить ніжне й лагідне слово, як для такої сильної природної стихії. І в цьому є певний сенс: саме слово ніби нам підказує, що віхола повіхолить і відступить.

Не оминали цього слова і генії української музики.

Назарій Яремчук "Віхола": відео

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Які цікаві синоніми можна підібрати до віхоли 

Що цікаво, віхола має чимало цікавих синонімів. У цьому разі ви вкотре можете переконатися, яка ж багата українська мова. 

Тож запам'ятовуйте:

  • завірюха;
  • завія;
  • заметіль;
  • метелиця;
  • сніговиця;
  • сніговій;
  • хви́жа;
  • хви́ща;
  • ху́ґа;
  • хурделиця;
  • хурдига;
  • хурте́ча;
  • хуртовина.

І це далеко не весь перелік. 

Ми також розповідали, що до Львова посеред весни прийшла зима. І наводили приклад цікавих слів з місцевої говірки. 