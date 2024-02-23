"Що ви робите?": як іноземці реагують на рівень знань українських школярів

Іноземні колеги під час зустрічей із представниками Міносвіти України відзначають високий рівень підготовки українських школярів. Кажуть при цьому, що здивовані.

Іноземці вважають, що наші школярі – молодці, зазначив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко. І додав, що проблема освітніх розривів дійсно є, але вона не найгірша в Європі.

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Як іноземці реагують на рівень освіти в Україні

Вітренко каже: на різноманітних зустрічах високого рівня колеги з міністерства освіти різних країн, європейських і США відзначали високий рівень підготовки українських школярів.

Казали: "Ми не знаємо, що ви з ними робите, але вони молодці". Те, що якість освіти треба принаймні не втрачати, – це аксіома,

– зазначив посадовець.

І додав, що Україна вперше у світовій історії, попри активну фазу бойових дій, не зупинила освітній процес.

Вітренко при цьому каже, що, попри епідемію коронавірусу та повномасштабну війну, наші учні на міжнародному дослідженні PISA-2022 продемонстрували кращі результати, ніж, наприклад, Греція. Він також заявив, що це й заслуга наших педагогів.

Чому потрібне загальнонаціональне дослідження освітніх втрат

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Все ж заступник Лісового каже, що на сьогодні треба провести загальнонаціональне дослідження освітніх втрат, аби зрозуміти, що доопрацювати. Однак у межах чинної ситуації в Україні це складно зробити.

Освітні розриви були завжди. Тому потрібно надолужувати, але спочатку необхідно дослідити, провести якісне, величезне, загальнонаціональне дослідження,

– вважає заступник очільника МОН.

Він також розповів, що нині формують програма подолання освітніх втрат і розривів за дорученням Верховної Ради.