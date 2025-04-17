Що означає слово "вирій" та яке у нього приховане значення

Уже весна в Україні, і певно ви спостерігали повернення птахів з вирію. Але зі значенням цього слова не усе так просто.

Слово "вирій" в українській мові має кілька значень. Їх пояснює 24 Канал, посилаючись на словники української мови.

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Що таке "вирій"

В українській мові є цікаве слово "вирій", яке ще можна писати ірій чи ирій.

Словник української мови у 6 томах подає слова: вира́й, ви́рей, ви́рʼє, ира́й, ирі́й, ірʼє, а словом – и́риця, називають пташку, що повернулася з вирію.

Слово, вирій, яке має давньослов'янське походження, вперше згадується в "Повчанні Володимира Мономаха": "І сьому подивуємось: як птиці небеснії з ірію йдуть, і спершу [в] наші руки, та не зостаються на одній землі, але й сильні і слабі ідуть по всіх землях, за божим повелінням, щоб наповнилися ліси і поля".

Цим таємничим словом позначають кілька місць.

Найчастіше, словом "вирій" позначають місце, куди восени летять зимувати птахи – "журавлі відлетіли у вирій". Тобто, це теплі південні краї.

"Зажурилась перепілочка: бідна моя головочка, що я рано із вирію вилетіла".(Народна пісня)

Однак, це слово ми не використовуємо, коли кажемо що літак полетів на південь чи на теплі острови.

Існує припущення, що у слов'ян "ирій" – це назва неба, чи пересування повітряних мас, теплої погоди. І з ним пов'язували спостереження за змінами сезонів і погоди.

Однак, у цьому слові приховано і глибший сенс – міфологічний.

Ірій – у міфології українців тепла благодатна, сонячна країна на заході чи півдні, місце проживання душ померлих, богів, а також зимівлі птахів та інших тварин. Він існує як райське Світове дерево. Воно уявлялося як ієрархічно структуроване: у верхній частині боги, душі та пташиний рай. А у нижній – існує "гадючий" вирій під коріннями дерева. Куди можна провалитися за гріхи.

"Доходив він аж до вирія, куди небесні пташки злітаються на зимівлю".

Вирій вважався місцем перебування бога Сонця – Хорса. У народних віруваннях там також ховається взимку все життя, переховується насіння, посіяне в землю. Та навіть зимують оводи та комарі, яких вітри восени відносять туди, а весною приносять назад.

Етимологічно слово "ірій" споріднене зі словами "рій", "роїтися", "ринути", "обрій", та – "рай". Таких висновків дійшов, на основі лінгвістичного аналізу філолог Володимир Задорожний.

Отож, вирій – це і глибокі космологічні уявлення про світ та життя, спроби пояснити його рухливість, плинність, вічність.

Де ж той "вирій": дивіться відео

Українська мова містить ще чимало таємничих слів, які притаманні їй і які намагались вилучити у процесі зросійщення. Вивчайте, дізнавайтесь та говоріть красиво українською.