Чимало висловів, при дослівному перекладі з російської, набувають калькованого вигляду. Така ситуація і з фразою "следующим образом". Як вона звучатиме українською, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток Марії Словолюб.

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Як звучатиме українською "следуючим образом"

Як не прикро, але суржик присутній у мовленні українців. Часто він залишився у висловах чи у калькованих перекладах до них. Така ситуація з висловом "следующим образом" чи "слідуючим образом".

Розглянемо його частинами. Дієприкметник "слідуючий" неможливий навіть теоретично, бо в українській мові немає дієслів, од яких можна було б його утворити. А тому такого слова не існує.

Це найпоширеніша помилка, оскільки дієприкметників, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий (бачачий, сплячий, слабнучий, читаючий) в українській мові немає, і це калькована форма російських слів. Як і у варіанті слова "освіжаючий", якого не існує.

Тому, вислів не вживається і не перекладається як "слідуючим образом" чи "слідуючим чином".

Саме "чином", перекладається російське слово "образом".

Однак, навіть переклад до слова "слідуючий" – "наступний" для цього вислову неприпустимий. А тому вислів "наступним чином" – не що інше, як калькована форма.

У цьому випадку слід використовувати слово "такий". А тому вислів набуде вигляду – "таким чином"

не "следующим образом" – а "таким чином".

"Слідуючим образом", як замінити: дивіться відео

Коли вживати "наступний", а коли "такий"

Однозначно позбуваємося слова "слідуючий" зі свого мовлення. А натомість використовуємо слова "наступний" та "такий". Їх треба вживати у конкретних випадках.

Якщо мова іде про порядковість чи послідовність, найближчу подію у часі чи просторі, тоді використовуємо слово "наступний":

наступний день,

наступний урок,

наступний день,

наступна зупинка,

наступний у черзі,

наступне питання.

Це саме ті варіанти, у яких ви, можливо, говорили "слідуючий".

Крім того, залежно від контексту це слово має кілька значень: "дальший", "подальший", "другий".

Їх використовують, коли мовиться про абстрактні явища, що відбувалися чи відбуватимуться після якогось часу, події, частіше вдаються до прикметників дальший, подальший:

дальше життя,

другий аргумент,

подальша доля,

подальші події,

подальша робота.

А от слово "такий", використовуємо з переліком або поясненням:

не наступні факти – а такі факти,

не з наступних спеціальностей – а з таких спеціальностей,

заявляти не наступне – а таке.

А замість – сталося наступне, ліпше сказати – сталося ось що.

Вдосконалюйте своє мовлення, говоріть красиво!