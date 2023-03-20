Шкарлет – за крок до звільнення: комітет Ради розглянув питання на засіданні
20 березня 2023, 10:55Читать новость на русском
Джерело:Сергій Бабак
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту підтримати відставку очільника Міносвіти Сергія Шкарлета.
Про це повідомив голова профільного комітету та нардеп "Слуги народу" Сергій Бабак.
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Освітній комітет ВРУ погодив відставку Шкарлета
Так, комітет пропонує Раді розглянути питання про відставку міністра освіти вже на найближчому пленарному засіданні.
Комітет щойно підтримав відставку Шкарлета. Всі – за, один член комітету утримався,
– повідомив Бабак.
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Що відомо про відставку Шкарлета
- Сергій Шкарлет обіймає посаду міністра освіти та науки з грудня 2020 року.
- Напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році студенти протестували, вимагаючи відставки Шкарлета.
- 17 березня 2023 з'явилися повідомлення про його звільнення. ЗМІ писали, що відставка з посади не ініціатива міністра Шкарлета – його попросили це, адже рішення давно назріло.
- Шкарлет вже написав заяву на звільнення. Що цікаво, зробив у ній помилку: написав неправильно своє прізвище – "Шарлет" замість "Шкарлет".
- На засідання фракції "Слуга народу" на посаду міністра запропонували Оксена Лісового.
- Це директор Малої академії наук, який з початку повномасштабного вторгнення поєднує свою роботу зі службою у складі 95 бригади Десантно-штурмових військ, куди пішов добровольцем.
- Громадськість дуже позитивно відгукується про майбутнього очільника МОН.
- Верховна Рада голосуватиме за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти на найближчому пленарному засіданні. Після цього за поданням профільного комітету Ради депутати голосуватимуть за призначення нового міністра.