Шкарлет – за крок до звільнення: комітет Ради розглянув питання на засіданні

20 березня 2023, 10:55
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Джерело:

Сергій Бабак

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту підтримати відставку очільника Міносвіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомив голова профільного комітету та нардеп "Слуги народу" Сергій Бабак.

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Освітній комітет ВРУ погодив відставку Шкарлета

Так, комітет пропонує Раді розглянути питання про відставку міністра освіти вже на найближчому пленарному засіданні. 

Комітет щойно підтримав відставку Шкарлета. Всі – за, один член комітету утримався,
– повідомив Бабак. 

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Що відомо про відставку Шкарлета

  • Сергій Шкарлет обіймає посаду міністра освіти та науки з грудня 2020 року.
  • Напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році студенти протестували, вимагаючи відставки Шкарлета. 
  • 17 березня 2023 з'явилися повідомлення про його звільнення. ЗМІ писали, що відставка з посади не ініціатива міністра Шкарлета – його попросили це, адже рішення давно назріло.
  • Шкарлет вже написав заяву на звільнення. Що цікаво, зробив у ній помилку: написав неправильно своє прізвище – "Шарлет" замість "Шкарлет". 
  • На засідання фракції "Слуга народу" на посаду міністра запропонували Оксена Лісового.
  • Це директор Малої академії наук, який з початку повномасштабного вторгнення поєднує свою роботу зі службою у складі 95 бригади Десантно-штурмових військ, куди пішов добровольцем.
  • Громадськість дуже позитивно відгукується про майбутнього очільника МОН.
  • Верховна Рада голосуватиме за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти на найближчому пленарному засіданні. Після цього за поданням профільного комітету Ради депутати голосуватимуть за призначення нового міністра.

Автор: Марія Волошин