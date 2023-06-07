Учитель-воїн написав підручник в окопах: його погодило МОН і відправляє у школи

Підручник воїн з позивним "Доцент" писав у співавторстві з колегою Анастасією Онатій. Співавторами були також і школярі.

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Тарас Ткачук – один з авторів підручників української мови за 5-й та 6-й класи. Над кожним працював майже рік. 25 лютого 2022 року вчитель вступив до тероборони і згодом пішов на фронт. Підручник писав в бліндажах та окопах.

Працював у вільний час, коли було тихо і більш менш безпечно, але бувало і під обстрілами. Дійсно, це рятувало. Я перемикався,

– каже педагог-воїн.

Співавторка підручника Онатій каже, що вчитель надсилав завдання смс-повідомленнями через відсутність інтернету в окопах.





Тарас Ткачук написав підручник з української мови / фото Суспільне Вінниця

Ми намагалися спростити максимально для дітей і прикрасити. Форзаци – це роботи дітей. 5-класники малювали фразеологізми, носологізми, вухологізми

– уточнює Ткачук.

Він переконаний: боронити Батьківщину сьогодні важливо на усіх фронтах. Адже Росія також завозить на окуповані території свої підручники для русифікації.

Аби цей підручник внесли до шкільної програми, проголосували майже 40 тисяч вчителів. Так, підручник з української мови для 6-го класу отримав гриф МОН. Його надрукують накладом у 40 тисяч примірників. 1 вересня він вже може потрапить в руки учнів.