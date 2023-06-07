Учитель-воїн написав підручник в окопах: його погодило МОН і відправляє у школи
Джерело:Суспільне
Український воїн з Вінниці Тарас Ткачук написав підручник з української мови для 6-класу просто на фронті. Книга отримала гриф Міносвіти, тож її видадуть за кошти держави.
Підручник воїн з позивним "Доцент" писав у співавторстві з колегою Анастасією Онатій. Співавторами були також і школярі.
Дивіться також Як перевірити, наскільки ефективно дитина засвоїла шкільний матеріал протягом навчального року
Вчитель-воїн Тарас Ткачук написав підручник в окопах
Тарас Ткачук – один з авторів підручників української мови за 5-й та 6-й класи. Над кожним працював майже рік. 25 лютого 2022 року вчитель вступив до тероборони і згодом пішов на фронт. Підручник писав в бліндажах та окопах.
Працював у вільний час, коли було тихо і більш менш безпечно, але бувало і під обстрілами. Дійсно, це рятувало. Я перемикався,
– каже педагог-воїн.
Співавторка підручника Онатій каже, що вчитель надсилав завдання смс-повідомленнями через відсутність інтернету в окопах.
Тарас Ткачук написав підручник з української мови / фото Суспільне Вінниця
Ми намагалися спростити максимально для дітей і прикрасити. Форзаци – це роботи дітей. 5-класники малювали фразеологізми, носологізми, вухологізми
– уточнює Ткачук.
Він переконаний: боронити Батьківщину сьогодні важливо на усіх фронтах. Адже Росія також завозить на окуповані території свої підручники для русифікації.
Дивіться також У 2024 році може бракувати підручників: МОН оприлюднило перелік
У 2024 році може бракувати підручників
- У 2024 році існуватиме потреба у багатьох підручниках для школярів. Перелік вже оприлюднило Міносвіти.
- До переліку включили понад 100 назв навчальних підручників та посібників.
- Вони призначені для учнів 1 – 2, 7 – 8 та 10 – 11 класів.
- До переліку включили і 12 назв підручників та посібників для шкіл, де навчаються діти з порушенням інтелектуального розвитку. Є потреба у посібниках і для вчителів.
- У МОН кажуть: остаточний перелік назв підручників та посібників, які можуть видавати за кошти держави, залежить від видатків, передбачених держбюджетом на 2024 рік.
- Перелік усіх підручників та посібників, у яких зараз є потреба, можна переглянути за посиланням.