Міносвіти оголосило конкурс підручників: що мають знати вчителі
Джерело:Osvita.ua
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс підручників для 1-х, 2-х, 7-х та 11-х класів. Автори повинні подати комплекти конкурсних матеріалів до Інституту модернізації змісту освіти.
При цьому треба це зробити протягом визначених термінів. Деталі читайте далі.
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МОН оголосило конкурс підручників
Опісля в Україні організують ознайомлення вчителів з поданими матеріалами. Також обговорюватимуть подані на конкурс підручники.
Організують і онлайн-презентації авторських концепцій підручників, у яких візьмуть участь автори книг.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Опісля школи виберуть підручники і посібники та передадуть результати вибору в електронній формі до органів управління освітою.
Усі деталі про конкурс підручників можна почитати на сайті Міносвіти.
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Яка ситуація з підручниками для 5 і 6 класів
- У держбюджеті України цьогоріч на друк підручників заклали близько 755 мільйонів гривень.
- Але цього замало для друку потрібних навчальних книг. Тому з фінансуванням допомагають міжнародні партнери.
- Насамперед бюджетні та донорські кошти спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ. Усе тому, що програми у цих класах змінилися.
- Частину підручників для 5 і 6 класів уже надрукували і доставили в області, інформували у Міносвіти.
- Решту обіцяють доставити вже у грудні.