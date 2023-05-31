У старших класах українських шкіл можуть викладати один із предметів англійською

Міносвіти пропонує запровадити елементи білінгвальної освіти у старших класах українських шкіл. Так, один із профільних предметів можуть викладати паралельно українською та англійською мовами.

Зміни стосуватимуться академічних наукових ліцеїв, уточнив гендиректор ректорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН Олег Єресько. Після навчання у цих ліцеях учень буде спрямований на здобуття вищої освіти у виші.

Читайте Як обрати школу для дитини у 2023/24 навчальному році: головні критерії та поради для батьків

У старших класах можуть викладати один із предметів англійською

Ініціатива спрямована не стільки на знання предмета, як на вивчення термінології та розширення словникового запасу. Якщо учень зацікавлений у вивченні біології, він зможе вивчати цей предмет англійською мовою.

Така процедура стосуватиметься всіх профільних предметів. Але функціонуватиме тоді, коли в Україні буде повністю запроваджена профільна освіта.

Сподіваюсь, що не пізніше 27-го року, як записано в нашому законі про освіту, ми маємо перейти на справжню профільну освіту з двома типами ліцеїв: наукові і професійні. Для наукових ліцеїв ми і пропонуємо такі елементи благальності,

– розповів чиновник МОН.

До теми Літні канікули з користю: як допомогти школяреві підтягнути пропущені теми

Якими є пріоритети підготовки до навчального року 2023 – 24

Глава українського уряду Денис Шмигаль акцентував на тому, що при підготовці до наступного навчального року міністерства й ОВА мають зосередитися на п'яти пріоритетних напрямках: