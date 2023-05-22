Лісовий зробив заяву про скорочення кількості та осучаснення предметів у школах

Недавно очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що кількість предметів у школах варто було б зменшити. Українці активно відгукнулися та влаштували дискусію щодо цього.

На сьогодні МОН переглядає низку дисциплін, які можна скоротити і зробити стислими курсами. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Лісовий зробив заяву про скорочення кількості дисциплін у школах

Міністр перш за все акцентував, що варто залишити весь той спектр знань, які дитина має отримати. Також наголосив на важливості осучаснення предметів, зокрема праці. Цьому предметові варто надати новий сенс.

Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка – це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу – в цьому теж немає нічого поганого,

– переконаний міністр.

При цьому, на думку Лісового, через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. Зокрема, спрямувати зусилля на допомогу військовим та переселенцям, які втратили дім, безпритульних тварин.

Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом,

– заявив міністр.

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