"Потрібно більше навчатись": що українці думають про зменшення кількості предметів у школі
Українці доволі жваво протягом останнього часу обговорюють ідею зменшення кількості навчальних предметів у школі. Її нещодавно озвучив очільник МОН Оксен Лісовий.
24 Канал запитав в українців, як вони ставляться до ідеї зменшення кількості предметів у школі. Краяни також згадали у про профільну старшу школу.
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Як українці ставляться до зменшення кількості предметів у школі
Поліна заявила, що вона "за" втілення у життя такої ідеї. Зокрема, на її думку, варто "викинути" ті предмети, які дітям не цікаві, і дати можливість їм обирати.
Артем натомість переконаний, що діти мають вчитися більше. Адже, на його думку, є дуже багато різних цікавих дисциплін, які можна було б викладати у школі.
Дем'ян зі свого боку розповів: позитивно ставиться до ідеї зменшення кількості предметів. При цьому вважає, що процес має бути більш структурованим. Наприклад, у старшій школі учень має мати можливість обрати профіль і відкинути предмети, які будуть зайвими для нього.
Пані Марина ж переконана, що зменшення кількості навчальних предметів дасть позитивний результат.
Як українці ставляться до зменшення кількості предметів: відео
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Що відомо про скорочення кількості предметів у школі
- Міністр освіти Оксен Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах.
- На його думку, кількість предметів у школах треба зменшити. Загалом вона має бути раціональною.
- При цьому очільник МОН вважає, що не треба кількість предметів у школах збільшувати.
- Так, МОН зараз займатиметься оптимізацією навчальних програм. Зокрема, чиновники вивчатимуть шкільне навантаження на дітей.
- Українці, до слова, активно відгукнулися на пропозицію міністра та у коментарях до його поста на фейсбуці висловили свої думки. При цьому розповіли про закордонний досвід навчання їхніх дітей у різних країнах.
- Очільник МОН Оксен Лісовий згодом заявив, що ключові навчальні дисципліни, які зараз вивчають у в школі, не скорочуватимуть. Причому як природничі, так і гуманітарні.
- Зараз в Україні триває активне обговорення щодо кількості предметів у школах. Також МОН вивчає питання навчального навантаження на учнів.