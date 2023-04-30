"Потрібно більше навчатись": що українці думають про зменшення кількості предметів у школі

Українці доволі жваво протягом останнього часу обговорюють ідею зменшення кількості навчальних предметів у школі. Її нещодавно озвучив очільник МОН Оксен Лісовий.

24 Канал запитав в українців, як вони ставляться до ідеї зменшення кількості предметів у школі. Краяни також згадали у про профільну старшу школу.

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Як українці ставляться до зменшення кількості предметів у школі

Поліна заявила, що вона "за" втілення у життя такої ідеї. Зокрема, на її думку, варто "викинути" ті предмети, які дітям не цікаві, і дати можливість їм обирати.

Артем натомість переконаний, що діти мають вчитися більше. Адже, на його думку, є дуже багато різних цікавих дисциплін, які можна було б викладати у школі.

Дем'ян зі свого боку розповів: позитивно ставиться до ідеї зменшення кількості предметів. При цьому вважає, що процес має бути більш структурованим. Наприклад, у старшій школі учень має мати можливість обрати профіль і відкинути предмети, які будуть зайвими для нього.

Пані Марина ж переконана, що зменшення кількості навчальних предметів дасть позитивний результат.

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